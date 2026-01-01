“트럼프 탓 그린란드 광물 큰 관심… 채굴 쉽진 않을것”

“도널드 트럼프 미국 대통령 때문에 그린란드와 이곳에 매장된 광물에 대한 언론과 투자자들의 관심도 커졌다.”
22일 오전 11시(현지 시간) 덴마크령 그린란드의 대표 자원개발기업 ‘루미나(Lumina)’를 찾은 기자에게 이 회사 관계자는 이같이 말했다. 최근 트럼프 대통령이 그린란드 병합 의지를 나타내면서 그린란드 자원 산업도 큰 주목을 받고 있다는 뜻이다.
트럼프 대통령은 차세대 미사일방어 체계인 ‘골든돔’의 그린란드 배치 등 안보 차원에서 그린란드가 얼마나 중요한지를 강조해 왔다. 하지만 외신과 전문가들은 그린란드에 매장된 대규모의 희토류와 희귀광물, 천연가스 등도 트럼프 대통령이 그린란드에 관심을 가지는 배경으로 진단한다. 특히 중국과의 자원 확보 경쟁에서 우위를 점하기 위해 그린란드에 관심을 가진다는 분석도 많다. 일각에선 트럼프 대통령이 강제 병합 의사가 없음에도, 안보 목표는 물론이고 광물 채굴권 등도 확보하기 위해 강한 압박 전략을 구사했다고 본다.
게르트 야콥센 누크사무소 대표는 “당분간 그린란드 자원업계가 큰 주목을 받을 것”이라면서도 “자원 채굴은 비용과 시간이 많이 들기 때문에 쉽게 성공을 장담하긴 힘들다”고 강조했다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 지지층들 사이에서 최근 그린란드는 ‘제2의 알래스카’로 여겨진다. 미국 본토와 떨어져 있고 얼어붙은 땅이지만 자원이 풍부하기 때문이다.
특히 온난화로 과거보다 얼음 두께가 얇아지면서 자원 채굴도 좀 더 수월해지고 있다는 평가를 받고 있다. 그린란드에는 네오디뮴 디스프로슘 등의 희토류, 니켈 리튬 티타늄 등의 전략 광물, 천연가스와 원유 등이 모두 풍부하다. 미국은 1867년 제정 러시아로부터 역시 원유와 광물이 풍부한 알래스카를 단돈 720만 달러(약 104억4000만 원)에 사들였다. 현재 가치는 환산할 수 없을 만큼 불어난 상태다.
그린란드의 대표 종합자원개발 기업 루미나는 광산 탐사부터 채굴, 가공, 원료 공급 등을 사업 부문으로 두고 있다. 특히 알루미늄이 함유된 광물인 ‘아노소사이트’를 채굴해 유리, 페인트 등의 원료로 공급하는 것에 경쟁력이 있다. 그린란드의 암석은 달에 있는 돌과 비슷한 특성을 지니고 있는데, 이 업체가 채굴한 암석은 미국 항공우주국(NASA)이 우주복 등 첨단소재의 성능을 점검하는 테스트 소재로 활용하고 있다. 트럼프 대통령의 바람대로 미국이 그란란드 광물 채굴권을 획득하면 루미나 같은 자원 관련 기업에 대한 대규모 투자 또는 인수합병에 나설 가능성이 큰 것으로 분석된다.
다만, 그린란드를 사이에 둔 미국과 유럽 주요국들의 갈등이 커지고, 전 세계 산업계의 관심이 불거지면서 그린란드 자원업계는 기대감 못지않게 우려도 지니고 있다. 루미나 홍보 담당자인 랄스 씨는 “관심이 많아진 건 사실이지만, 그렇다고 최근 대규모 투자로 이어진 사업은 아직 없다”며 “추가 수주 계약이 체결된 것도 아직은 소수”라고 말했다. 덴마크 정부와 그린란드 자치정부 역시 최근 무리한 투자와 사업 진행 등을 주의하라는 메시지를 그린란드 자원업계에 전달했다.
또한 외부의 과도한 관심에 휘둘리지 않겠다는 의지도 강하게 내비쳤다. 랄스 씨는 “관심은 도움이 되지만, 때론 지나친 관심이 혼란을 일으키기도 한다”며 “사업 추진은 항상 체계적이고 신중하게 진행할 방침”이라고 했다.
미국이 그린란드 진출을 너무 쉽게 생각하는 것 같다는 지적도 나왔다. 야콥센 대표는 “미국이 자금력을 바탕으로 좀 더 신속히 사업을 진행할 수 있겠지만 자원 채굴은 매우 힘든 영역”이라며 “어떤 광물은 30년 동안 채굴이 가능한 것으로 추정되는데 사업을 시작해서 실제 채굴까지만 약 10년이 걸릴 수도 있다”고 말했다.
