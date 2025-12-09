한동훈 “통일교 재판 하루전 ‘해산’ 언급, 불면 죽인다는 협박”

국민의힘 한동훈 전 대표가 9일 종교단체 해산을 언급한 이재명 대통령을 겨냥해 “‘우리(에게) 돈 준 거 불면 죽인다’는 공개 협박”이라고 날을 세웠다.
한 전 대표는 이날 페이스북에 “이재명이나 (더불어)민주당 쪽에 준 돈 통일교 측이 내일 재판에서 말하면 해산시켜버리겠다는 저질 공개 협박”이라며 이같이 올렸다. 이 대통령은 지난주에 이어 이날도 국무회의에서 종교단체 해산을 언급했다. 정치개입 등 불법행위를 한 종교단체는 해산시켜야 한다는 것이다. 이를 두고 최근 국민의힘에 이어 민주당에도 금품을 제공한 의혹을 받는 통일교를 겨냥한 발언이란 해석이 나온다.
한 전 대표는 “통일교 측이 민주당 준 돈 밝히겠다는 재판 하루 전(바로 내일 재판입니다)에 대통령이 ‘우리 준 돈 불면 죽인다’고 공개 협박하는 것”이라며 “마피아 영화 찍느냐”고 했다. 이어 “그런 속보이는 헛소리 말고 이번 기회에 정당, 진영 불문하고 통일교 돈 받는 썩은 정치인들 싹 다 처벌하고 퇴출시켜야 한다”며 “통일교 게이트는 이미 열렸고, 이재명이 제 발 저려서 저럴 수록 커진다”고 했다.
앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 올 8월 김건희 특검에 “더불어민주당 정치인들에게 금품 지원을 했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 그는 이달 5일 횡령 등 혐의 재판에서도 “2017∼2021년은 국민의힘보다 민주당과 가까웠다”며 “평화서밋 행사를 앞두고 현 정부의 장관급 4명에게 어프로치(접근)했다”고 말했다. 윤 전 본부장은 10일 결심공판에서 관련 내용을 자세히 밝힐 것으로 알려졌다.
이 대통령은 윤 전 본부장의 폭로를 하루 앞두곤 9일 국무회의에서 종교단체 해산 여부에 대해 물었다. 이 대통령은 조원철 법제처장에게 “종교단체가 정치개입하고 불법자금으로 이상한 짓하는 거 해산방안 검토하셨나”고 물었다. 조 처장은 “보고서를 지난주에 제출했다. 결론은 공개적 장소에서…”라며 말끝을 흐렸다. 그러자 이 대통령은 해산 가능 여부를 재차 물었다. 조 처장은 “헌법문제라기 보다는 민법 38조에 적용 문제”라며 “종교단체가 조직적으로 굉장히 심한 정도의 위법 행위를 지속했을 때 해산이 가능하다. 실태가 부합하는가 확인돼야 한다”고 말했다.
이 대통령은 “재단법인이든 개인이든, 개인도 범죄를 저지르고 반사회적 행위를 하면 제재가 있는데 당연히 사단, 재단법인도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받는 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 강조했다. 이 대통령이 종교 재단 해산 명령을 언급한 것은 이번이 처음은 아니다. 이달 2일 국무회의에서도 “일본은 조직적으로 정치에 개입한 종교 재단에 해산 명령을 했다”며 “이 문제를 어디서 담당할지 보고해 달라”고 지시했었다.
민주당 박지원 의원은 8일 자신의 페이스북에 “공격이 최대의 방어”라며 “민주당에도 통일교의 검은 손이 들어왔다면 파헤쳐야 한다”고 올렸다. 이어 “가장 큰 이슈가 될 것”이라며 “이재명 정부는 깨끗하다”고 강조했다.
