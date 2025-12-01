[단독]‘졸업전공 선택제’ 첫 실험… “국문과로 입학해 공대 졸업 가능”

한양대, 2027학년도 1학기 도입
2학년때 전공 선택 ‘무전공’과 달리… 원하는 전공 48학점 이상 이수
요건 충족하면 주전공 바꿔 졸업… “선택권 넓히고 융합인재 양성”
“인기학과 쏠림 방지책 필요” 지적도
인공지능(AI) 시대를 맞아 융합형 인재 양성에 대한 대학의 고민이 커지는 가운데 한양대가 입학 전공과 무관하게 졸업할 때 원하는 전공으로 주전공을 바꿔 졸업장을 받게 하는 제도를 도입한다.
한양대는 국내 대학 중 처음으로 2027학년도 1학기부터 자신이 원하는 전공으로 졸업하는 ‘졸업 전공 선택제’를 모든 학생을 대상으로 시행한다고 9일 밝혔다. 졸업 전공 선택제는 입학 전공과 관계없이 학교가 정한 필수 학점을 이수하면 졸업할 때 전공을 변경해 주는 제도다. 국어국문학과로 입학한 학생이 이공계열에 흥미를 느껴 기계공학부 전공으로 졸업하고 싶다면, 해당 전공 과목을 최소 48학점 이상 이수해 기계공학 전공으로 졸업할 수 있다.
● 누구나 졸업할 때 주전공 바꿀 수 있어
현재 대부분 대학은 다중 전공, 복수 전공 등으로 학생이 입학 전공 외 다른 학문을 전공할 수 있도록 허용하고 있다. 올해 도입된 ‘무전공 제도(전공 자율 선택제)’는 전공 없이 입학해 1학년 때 전공 및 진로를 탐색하고 2학년 때 전공을 선택한다.
한양대가 시행하는 졸업 전공 선택제는 무전공 선발 입학생뿐 아니라 요건만 충족하면 누구나 졸업 시 전공을 바꿀 수 있다는 점에서 차이가 있다. 한양대 무전공 학부인 인터칼리지 학부 입학생은 250명으로 전체 모집인원(약 3000명)의 약 8.3%에 불과하다. 2027학년도 1학기부터는 인터칼리지 학부생뿐만 아니라 모든 학생이 의대, 간호대 등 일부 전공을 제외하고 원하는 졸업 전공을 선택할 수 있도록 보장하겠다는 것이다.
졸업 전공 선택제로 전공을 바꾸기 위해서는 변경하고자 하는 전공 과목을 48학점 이상, 입학 시 전공 과목을 36학점 이상 들어야 한다. 요건을 충족하면 원하는 전공을 주전공으로 바꿔 졸업할 수 있다.
류호경 한양대 교육혁신처장은 “졸업 전공 선택제 도입은 단순히 전공 선택권을 넓히자는 것이 아니라 융합 인재 양성이라는 목표를 위한 것”이라며 “입학 전공에 구애받지 않고 관심 있는 분야를 마음껏 공부해 보고, 원하는 전공으로 졸업할 수 있도록 지원할 것”이라고 설명했다.
● “특정 학과 쏠림 방지책 중요”
일각에서는 무전공 제도 도입 때처럼 학생들이 인기 학과로 쏠려 가뜩이나 위축된 인문학 등의 설 자리가 더 좁아질 것이라는 지적도 나온다. 최근 주요 대학에서 확산하고 있는 무전공 입학, 자유전공학부 등 역시 입학생 상당수가 공대, 경영대 등 인기 전공을 선호하고 있다. 1990년대 학부제 도입 후 인기 전공 쏠림 현상이 나타나 일부 대학이 학과제로 돌아간 적이 있다.
이공계가 강한 한양대에서 졸업 전공 선택제가 제한 없이 전면 시행될 경우 비이공계 학과가 인기 전공 진입을 위한 통로가 될 수 있다. 교수진, 시설 확보가 이뤄지지 않으면 자칫 인기 학과가 부실하게 운영될 우려도 있다.
서울 시내 한 대학의 교수는 “이런 제도를 시행하면 결국 학생 선택으로 학과가 구조조정이 될 것”이라며 “졸업 가능 최대 인원수 등을 정하는 등 상한·하한선을 정해 특정 학과로 과도한 쏠림을 막을 방법을 고민해야 한다”고 말했다.
한양대는 전공 교육이 부실해지지 않도록 학점 이수 기준을 구체화하고 전공 과목 선택을 지원하는 프로그램을 마련할 예정이다. 우선 ‘전공 교과목 시뮬레이터’를 만들어 올해 하반기 인터칼리지 학부에 처음 도입했다. 학생들이 향후 수강을 희망하는 수업을 시스템에서 미리 선택하면 학교가 수강 신청 직전 이를 취합해 강의 개설에 반영한다.
학생들이 쉬운 수업만 골라 듣는 것을 방지하기 위해 한양대는 학과별로 핵심 교과목을 48∼54학점 지정했다. 졸업 시 전공을 바꾸고자 하는 학생은 반드시 해당 교과목 안에서 학점을 이수해야 한다. 문과 학생이 이공계열 전공을 원할 경우 수학, 화학 등을 ‘디딤돌 교육과정’이라는 e-러닝 프로그램으로 제공한다.
