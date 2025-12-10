통일교 윤영호, ‘민주당 금품 의혹’ 실명 폭로 안했다…“깊이 반성”

통일교 현안을 청탁할 목적으로 김건희 여사에게 금품을 전달한 혐의로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 민중기 특별검사팀이 징역 4년을 구형했다. 당초 이날 재판에서는 윤 전 본부장이 통일교 측이 금품을 건넨 민주당 정치인들의 실명을 공개할 것으로 예상됐으나 막상 공판에선 아무런 언급을 하지 않았다. 그는 지난 재판에서 과거 민주당 정치인도 접촉했다고 말한 바 있다.
특검은 10일 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성) 심리로 열린 윤 전 본부장의 청탁금지법 위반, 업무상 횡령 등 혐의 결심공판에서 “정치자금법 위반 혐의엔 징역 2년을, 나머지 범행에 대해선 각 징역 2년을 선고해달라”고 재판부에 요청했다.
특검 측은 “피고인은 통일교의 세력 확장과 자신의 영향력을 확대하기 위해 정치세력과 결탁했다”며 “대의민주주의를 훼손하는 중대한 범죄이며 국민들의 신뢰가 송두리째 흔들리는 중대한 결과가 초래됐다”고 지적했다.
이어 “피고인의 행위로 공적업무의 공정성이 흔들리는 결과를 초래한 점, 조직적으로 증거를 인멸하고 형사 사법시스템을 교란한 점 등을 고려했다”고 했다.
윤 전 본부장은 이날 최후진술에서 “육체적으로, 정신적으로 한계의 상황에 도달해 쓰러져 정신 잃을 때도 있었지만 최선을 다해 수사에 임했다”며 “수사에 협조한 대가는 너무나도 가혹하고 참혹했다”고 말했다.
이어 “가장 참혹한 것은 신앙공동체였다. 지난 12월 압수수색이 시작되자 기관장, 목회자, 공직자 등이 소위 꼬리 자르기로 개인의 일탈이라고 발표했다”며 “세상의 빛과 소금의 역할을 감당해야 할 교단이 꼬리자르기를 목표로 진술을 왜곡했다”고 했다. 그러면서 “이 모두가 제 업보이며 감당해야 하는 일이라고 생각했고, 특검 수사와 재판에 일관된 진술로 임했던 것은 일종의 투쟁이었다”며 “교단의 명령에 따라 적법하지 못한 행위로 사회적 물의를 일으킨 점을 깊이 반성한다”고 덧붙였다.
다만 윤 전 본부장은 특검이 기소한 혐의 가운데 개인의 사적 동기와 관련된 것은 없다고 밝혔다. 그는 “‘절대 신앙, 절대 복종’이라는 신앙의 자세로 교단의 비전을 이뤘고, 그 명령을 이루기 위해 살았다. 오직 교단을 위해 일했다”고 강조했다.
그러면서 “이제 선고를 제외하고 공판 절차가 마무리돼 증거인멸과 도주의 우려가 없는 상황이다. 신변의 위협 받는 가족을 잠시 지키고 나머지 재판을 받도록 보석을 허가해주길 간곡히 부탁드린다”고 호소했다.
이날 윤 전 본부장은 재판이 끝날 때까지 통일교 측의 로비 대상 명단에 대해 언급하지 않았다. 이전 재판에서 그는 자신이 민주당 측 로비 의혹 명단을 언급할지 고민된다는 취지로 말했다.
앞서 윤 전 본부장은 2022년 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가 물품을 전달하고, 그 대가로 통일교의 각종 현안 해결을 청탁했다는 혐의로 기소됐다.
특검에 따르면 윤 전 본부장은 2022년 4~8월 6000만 원대 그라프사 명품 다이아몬드 목걸이와 2000만 원 상당의 샤넬 가방 2개, 천수삼 농축차 등을 김 여사에게 전달하려고 한 것으로 파악됐다.
이와 별도로 윤 전 본부장은 특검 조사에서 전재수 해양수산부 장관에게 까르띠에·불가리 시계 등과 함께 현금 4000만 원을 건넸다고 진술한 것으로 알려졌다. 하지만 특검은 김건희 여사와 관련이 없다는 이유로 수사 대상이 아니라고 판단, 해당 사건을 경찰청 국가수사본부로 이첩했다.
