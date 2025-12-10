FC서울 김진수 “무척 고마운 린가드…어디에 있든 응원”

서울, 10일 멜버른과 ACLE 6차전서 1-1 무
린가드, 오늘 경기 끝으로 서울 유니폼 벗어
“‘린가드’ 새겨진 한국 축구대표팀 유니폼 선물”
프로축구 K리그1 FC서울 김진수가 고별전을 치른 린가드에게 특별한 선물을 건넨 비화를 밝혔다.
서울은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 멜버른 시티(호주)와의 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전 홈 경기에서 전반 31분 린가드의 선제골로 앞섰지만, 후반전 통한의 실점을 내주고 1-1로 비겼다.
올해 마지막 경기에서 무승부에 그친 서울은 승점 9(2승 3무 1패)로 동아시아 5위에 자리했다.
이날 경기는 지난해 ‘2+1년 계약’을 맺고 서울에 입단한 린가드의 고별전으로 치러졌다.
잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드와 잉글랜드 축구 국가대표 출신인 린가드는 작년 2월 서울에 깜짝 입단하며 한국 무대를 밟았다.
린가드는 2024시즌 리그 26경기 6골 3도움, 2025시즌 리그 34경기 10골 4도움으로 두 시즌 동안 리그 60경기 16골 7도움의 성적을 거뒀다.
이날 최전방 공격수로 선발 출전한 린가드는 선제골을 터뜨리며 고별전을 성공적으로 마쳤다.
경기 종료 후 부주장 김진수는 멜버른전을 끝으로 떠나는 주장 린가드에 대해 “사실 경기 전 주고 싶은 선물이 있어서 호텔에서 따로 만났다. 서로 울면서 얘기했는데, 워낙 좋은 사람이고 긍정적인 에너지도 많아 감사하게 생각한다. 어디에 있든 서로 응원하겠다고 얘기하면서 잘 마무리했다”고 얘기했다.
김진수는 “어떤 게 기억에 남을까 싶어서, 한국 축구 대표팀 유니폼에 한글로 린가드 이름과 등번호 10번을 새기고 하고 싶은 메시지를 써서 전달했다”고 덧붙였다.
린가드와 김진수는 지난달 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 함께 출연하기도 했다.
김진수는 “하루 전날 갑자기 연락이 와서 ‘방송에서 같이 밥 먹을 수 있냐’고 물어보길래 ‘알겠다’고 했다. 그렇게 나가서 밥 먹은 게 다였다. 나보다 내 딸 얘기를 더 많이 했는데, 그래도 린가드 덕분에 TV에도 나오고 되게 감사하게 생각한다”며 웃었다.
린가드를 ‘새로운 타입의 주장’이라고 표현한 김진수는 “언어적으로나 문화적으로나 어려움이 많았을 것이다. 나도 외국에서 생활해 봤기 때문에 최대한 도와주려고 많이 노력했다. 어떤 것이든 린가드 의견에 대해서는 토를 달았던 적이 없다. 주장인 만큼 좋든 싫든 일단 따라야 한다고 생각했다. 항상 웃으면서 팀을 이끌려고 했고, 지기 싫어하는 것도 한국에선 볼 수 없었던 모습이다. 그런 것들이 새로운 리더십이라고 생각했다”고 설명했다.
절친의 고별전을 승리로 장식하지 못한 게 오늘의 유일한 흠이다.
김진수는 “감독님께서도 얘기하시고 선수들도 동의한 부분이, 1년 동안 득점 찬스를 많이 만들고도 골을 넣지 못하면서 실수 한 번에 쉽게 실점하는 경기가 많았다. 그 부분을 개선해야 한다고 생각했다. 오늘도 마찬가지로 많은 찬스가 있었는데 득점하지 못했다. 린가드를 위해서라도 꼭 이기고 싶었는데 아쉬웠다”고 곱씹었다.
한 시즌을 돌아보며 김진수는 “경기에 많이 출전했고 큰 부상이 없었던 부분을 가장 만족스럽게 생각한다. 사실 개인적인 기록이나 목표는 없었고, 경기에 많이 출전하자는 생각이었는데 감독님께 다시 한번 감사하다고 말씀드리고 싶다”고 전했다.
