변우석·장원영·카리나가 한 곳에? 역대급 조합에 온라인 ‘들썩’

배우 변우석과 그룹 아이브 장원영, 에스파 카리나가 함께한 모습이 공개되며 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.
10일 신우석 감독의 유튜브 채널 ‘돌고래유괴단’에는 ‘신우석의 도시동화 EP.1 ’The Christmas Song‘ Teaser’ 영상이 올라왔다.
공개된 영상에는 박희순을 시작으로 문소리, 변우석, 장원영, 카리나가 차례로 등장해 눈길을 끌었다. 약 50초 분량의 짧은 영상이었지만, 라인업만으로도 뜨거운 화제성을 불러일으켰다.
사제복을 입고 등장한 변우석은 훤칠한 비주얼로 단번에 시선을 사로잡았다. 장원영과 카리나는 수녀복을 입고 기도하는 장면을 표현했으며, 특히 장원영은 수화 연기, 카리나는 눈물 연기로 각각 강한 인상을 남겨 팬들의 호응을 이끌어냈다.
공개 직후 온라인에서는 “이 조합 실화냐” “세계관 충돌이다” “얼굴만 봐도 재미있다” “빨리 전편 보고 싶다”등의 반응이 쏟아졌다.
해당 영상은 구글 제미나이 광고 캠페인의 일환으로 제작됐다. 연출을 맡은 콘텐츠 제작 스튜디오 돌고래유괴단은 뉴진스의 ‘Ditto’, ‘ETA’ 등 뮤직비디오로 이름을 알린 팀으로, 최근에는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 홍보 영상도 제작하며 주목받았다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
