하지원, 100억에 산 성수동 빌딩 ‘잭팟’…5년 만에 85억 차익

배우 하지원이 성수동에 보유하던 건물을 매각하며 약 85억 원의 시세차익을 거둔 것으로 알려졌다.
10일 한경닷컴은 하지원이 소속사 해와달엔터테인먼트 명의로 2020년 3월 100억 원에 매입한 성수동 건물이 지난달 185억 원에 매각됐다고 보도했다.
하지원은 해당 건물을 5년 8개월 동안 보유하면서 약 85억 원의 양도 차익을 얻었다. 법인세 등 각종 세금과 부대비용을 고려하더라도 70억 원 정도의 순차익을 거둔 것으로 추정된다.
이 건물은 지하 1층~지상 8층 규모로 대지 면적 257㎡, 연면적 998㎡다. 지하철 2호선 성수역에서 도보 5분 거리로, ‘핫 플레이스’로 손꼽히는 성수동 연무장길 이면에 자리해 안정적인 유동 인구를 확보하고 있다.
매각 전 건물의 소유주는 하지원의 소속사인 해와달엔터테인먼트 주식회사다. 이 회사는 하지원이 대표이사로 있으며 소속사 사무실로도 해당 건물을 사용해 왔다.
한편, 하지원은 내년 방영하는 지니 TV 드라마 ‘클라이맥스’로 시청자를 만날 예정이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
