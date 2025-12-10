[속보]李대통령 “여야 관계없이 종교단체 연루 의혹 엄정 수사”

통일교 금품 수수, 국힘만 기소 논란속
이재명 대통령이 정치권과 통일교의 유착 의혹에 대한 엄정 수사를 지시했다.
‘與 전재수 4000만원’ 진술 나오자 지시
국힘 “당연한 지시 4개월 전엔 왜 안했나”
10일 대통령실은 “이 대통령은 특정 종교 단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해 여야, 지위고하와 관계없이 엄정하게 수사할 것을 지시했다”고 밝혔다.
통일교가 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당 등 여권 인사들에게도 금품을 제공했다는 의혹이 제기된 가운데, 전날 이 대통령은 국무회의에서 통일교를 겨냥해 종교 단체 해산 필요성을 직접 거론했다.
이 대통령은 당시 조원철 법제처장에게 “정치 개입하고 불법 자금으로 이상한 짓을 하는 종교 단체 해산 방안을 검토했느냐”며 “헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 말했다.
앞서 이 대통령은 2일 국무회의에서 “정교분리 원칙을 어기고 종교재단이 조직적, 체계적으로 정치에 개입한 사례가 있다”면서 해산 방안에 대한 검토를 지시한 바 있다.
김건희 여사에게 명품 가방과 목걸이 등 금품을 전달한 혐의로 구속 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장은 재판에서 과거 민주당 정치인도 접촉했다고 밝혔다. 또한 윤 전 본부장은 김건희 특검 조사에서 전재수 해양수산부 장관에게도 현금 4000만 원과 명품 시계 2개를 건넸다고 진술한 것으로 알려졌다. 전 장관은 의혹을 전면 부인하고 있다.
국민의힘 송언석 원내대표는 이 대통령의 이날 지시를 두고 “극히 원론적으로 당연한 이야기”라며 “그 이야기를 4개월 전에 왜 하지 않았나 되묻고 싶다”고 밝혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
