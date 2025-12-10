박나래 前매니저 “오해 풀었다고? 소송하자더라”

앞서 박 씨는 매니저에 대한 갑질 논란과 불법 의료행위 의혹에 휩싸였다.

방송인 박나래/뉴스1 ⓒ News1 DB

박 씨는 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔했다. MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘 홈즈’ 등에 출연했다. 2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았다.