임윤아, 2025 대중이 뽑은 영화 부문 올해의 배우상

임윤아는 지난 9일 열린 ‘제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식’에서 2025 대중이 뽑은 올해의 배우상 영화 부문을 수상했다.
임윤아는 ‘악마가 이사왔다’에서 낮에는 빵집을 운영하고 새벽에는 악마로 깨어나는 1인 2역을 특유의 디테일한 표현력으로 구현한 것은 물론 유머, 스릴, 감성을 넘나드는 폭넓은 연기 변주로 호평을 얻은 바 있다.
수상 후 임윤아는 “2023년에 드라마 ‘킹더랜드’에 이어 다시 참석할 수 있게 돼 굉장히 감사한 마음이다, ‘악마가 이사왔다’는 도전이 두려움이 아니라 즐겁고 기대되는 작업이라는 것을 느끼게 해준, 저에게 변화를 안겨준 작품이다, 이렇게 좋은 상을 받게 되어서 더욱 뿌듯하다”라고 소감을 밝혔다.
올 한 해 영화 ‘악마가 이사왔다’와 드라마 ‘폭군의 셰프’로 영화와 드라마를 오가면서 많은 사랑을 받은 임윤아는 ‘10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025’ AAA 대상-올해의 여우주연상 TV 부문, AAA 베스트 아티스트상, AAA 아시아 스타상, ‘제46회 청룡영화상’ 청정원 인기스타상, ‘제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식’ 2025 대중이 뽑은 올해의 배우상 영화 부문까지 각종 시상식에서 수상했다.
한편 임윤아는 오는 13일 방콕, 20일 서울에서 ‘Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING’(‘폭군의 셰프’ 윤아 드라마 팬미팅)을 연다.
