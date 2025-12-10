이민정·황제성 성균관대 재회…“누나 부자여서 택시타고 다녀”

배우 이민정과 개그맨 황제성이 성균관대를 다시 찾으며 대학 시절을 추억했다. 9일 공개된 이민정의 유튜브 채널에는 두 사람이 모교인 성균관대 연기예술학과를 방문해 당시 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
이민정과 황제성은 연기예술학과 1기 동기로, 황제성은 “전래동화처럼 아무도 안 믿더라. 누나랑 나랑 동기라고 하니까”라며 웃음을 자아냈다.
교정을 둘러보던 이민정은 “학교 건물이 너무 높다. 버스를 타고 가야 할 것 같다”고 말했고, 황제성은 “누나는 부자여서 많이 안 걸었던 걸로 기억한다”고 농담을 건넸다.
황제성은 “부르주아 패밀리랑 볏짚 패밀리가 있었다. 나는 볏짚 패밀리여서 혜화역 4번 출구에서부터 걸어왔다”며 “여기는 엄홍길 선생님 마음으로 걸어가야 학업을 할 수 있다”고 했다.
이에 이민정은 “난 늦은 적이 많아서 택시를 탄 거였다”고 했는데, 황제성은 “누나는 늦어도 교수님이 이뻐해서 아무 말도 안 했다”고 했다.
대학 시절 이민정의 인기에 대한 증언도 이어졌다. 황제성은 “누나 난리였다”며 남학생들 사이에서 데뷔한 연예인이 학교에 다닌다는 소문이 돌 정도였다고 회상했다. 이민정은 “그런 기억이 없다”며 오히려 당황스러운 반응을 보였다.
학업 이야기로 넘어가자, 이민정은 “영문학과를 복수전공했지만 결국 포기했다”고 털어놨다. 황제성은 “누나는 수업 외에는 잘 안 보였다. 어디 갔는지 모르겠다. 엄청 싸돌아다녔다”고 말하며 다시 한번 웃음을 유발했다.
두 사람은 영상 내내 대학 시절을 자연스럽게 꺼내며 동기애를 드러냈고, 시청자들은 “둘의 케미가 흥미롭다”, “20년 지기 친구의 편안함이 느껴진다”고 반응했다.
