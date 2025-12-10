‘코로나 감염 뒤 건망증’ 원인 찾았다…“당뇨 치료제로 회복 가능”

국립보건硏, 감염자 인지장애 연구
바이러스가 뇌 신경세포 기능 방해
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 바이러스가 뇌 기능에 영향을 미쳐 인지능력을 떨어뜨린다는 연구 결과가 나왔다.
질병관리청 국립보건연구원은 10일 코로나19 감염 후 보고되는 집중력과 기억력 저하 등 ‘인지장애’ 원인을 동물실험을 통해 과학적으로 규명했다고 밝혔다.
연구 결과 코로나19 바이러스의 스파이크 단백질(S1)이 뇌에 도달해 신경세포 간 연결 기능을 방해하고, 기억 형성에 중요한 NMDA 수용체 유전자 발현을 감소시키는 것으로 나타났다. 또 치매와 파킨슨병을 유발하는 독성 단백질 축적을 증가시키는 것으로 확인됐다.
동물 실험에서 코로나19 바이러스의 스파이크 단백질(S1)을 쥐의 코에 투여한 결과, 숨겨진 플랫폼을 찾는 시간이 길어지는 등 학습과 기억 능력이 감소했다. 낯선 공간에서 불안 행동이 늘어나는 등 코로나19 인체 감염 후 나타나는 인지 저하와 유사한 증상이 관찰됐다.
연구진은 “투여 6주 후에는 뇌에서 신경세포 수 감소와 퇴행성 뇌 질환에서 나타나는 병리 단백질 축적이 확인돼 장기적 뇌 손상 가능성도 제기된다”고 밝혔다.
연구진은 뇌 기능 회복의 실마리를 당뇨병 치료제에서 발견했다. 당뇨병 치료제인 ‘메트포르민’을 함께 처리한 실험 결과, 신경세포 기능이 회복되고 독성 단백질 축적이 줄어드는 효과가 나타났다.
연구를 이끈 국립보건연구원 고영호 박사 연구팀은 “코로나19 감염 후 나타나는 인지장애의 병리 기전을 밝히고, 임상에서 널리 사용되는 메트포르민이 이를 억제할 수 있다는 가능성을 제시한 것에 의미가 있다”며 “임상 연구를 통해 만성 코로나19 후유증 치료제로서의 가능성을 검토할 필요가 있다”고 말했다.
임승관 질병관리청장은 “코로나19 이후 장기간 증상을 겪는 환자에 관한 연구가 필요하다”며 “과학적 근거에 기반한 감염병 정책을 수립하기 위한 연구를 계속 지원하겠다”고 말했다.
박성민 기자 min@donga.com
