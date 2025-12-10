정국 열애설 여파? 에스파 윈터, 악플러 고소…“선처 없다”

그룹 에스파의 윈터가 최근 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과의 열애설에 휩싸인 이후, 온라인상에서 악성 게시글이 확산하자 소속사가 법적 대응에 나섰다.
윈터의 소속사 SM엔터테인먼트는 10일 공식 입장을 통해 “당사는 ‘광야(KWANGYA) 119’로 접수된 팬 여러분의 소중한 제보와 자체 모니터링을 통해 소속 아티스트와 관련해 지속적으로 발생하고 있는 악성 게시물 및 댓글(성희롱, 명예훼손, 인신공격, 모욕, 사생활 침해, 딥페이크 등)의 심각성에 대해 엄중히 인지하고 있다”고 밝혔다.
이어 “디시인사이드, 여성시대, 네이트판, 인스티즈, 더쿠, 인스타그램, X(구 트위터), 유튜브 등의 플랫폼에서 윈터를 대상으로 한 인격 및 명예를 훼손하는 행위, 아티스트를 공연히 비방할 목적의 악의적인 포스팅 및 성희롱 게시물을 다수 확인해 해당 게시물들을 검토 후 단계적으로 고소 절차를 확대해 나갈 예정”이라고 알렸다.
SM은 “당사는 위 언급된 플랫폼 등에 에스파 관련 악의적인 게시물을 작성한 자에 대해서도 형사 고소 및 민사 청구를 진행 중”이라며 “개인 SNS, 온라인 커뮤니티, 익명 게시판 등에서 발생하는 악성 루머 생성, 허위 정보 반복 유포, 성희롱성 게시물 작성, 조롱 및 왜곡 콘텐츠 제작·배포 행위에 대해서도 증거를 대량 확보하고 선처 없이 강경 대응할 예정”이라고 강조했다.
한편 윈터는 정국과 커플 타투를 한 것으로 보이는 사진과 함께 커플 아이템으로 추정되는 팔찌·네일아트·인이어 등이 포착되면서 열애설에 휩싸인 바 있다. 양측은 이에 대해 별도의 입장을 내지 않았다.