이배용 “尹, 손바닥 ‘王’자 논란 잠재우려 기독교에 접근”

‘금거북이 매관매직’ 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 윤석열 전 대통령이 손바닥에 ‘임금 왕(王) 자’를 썼던 무속 논란을 해소하려다 가까워진 기독교계의 인연을 통해 김건희 여사를 처음 만나게 됐다고 해명한 것으로 파악됐다. 각종 의혹에 휩싸인 윤 전 대통령의 요청으로 극동방송 이사장 김장환 목사가 운영한 기도 모임에 함께 참여했다는 것이 골자다.
10일 법조계에 따르면 이 전 위원장 측은 9일 김건희 특검(특별검사 민중기)에 제출한 의견서에서 “금거북이 전달은 개인적 관계에서 비롯된 의례적 답례이자 대통령 당선을 축하하기 위한 선물이었을 뿐”이라며 “어떤 청탁도 존재하지 않았다”라고 밝혔다.
의견서에 따르면 이 전 위원장은 ‘여성가족부 폐지’ 등 젠더갈등 이슈가 불거졌던 2021년 9월말경 윤 전 대통령 요청으로 처음 그를 만나게 돼 의견을 주고받았다. 그로부터 한 달 뒤 윤 전 대통령은 손바닥에 그려진 ‘임금 왕(王) 자’가 카메라에 포착되며 논란에 휩싸였고 무속 논란을 잠재우기 위해 김 목사를 만났다고 한다. 윤 전 대통령은 김 목사에게 ‘허위 경력 의혹’이 제기되는 등 심적으로 힘들어하는 김 여사도 만나달라고 제안했다.
이에 김 목사는 친분이 있던 이 전 위원장에게 ‘김 여사와 기도 모임을 진행할 예정이니 도와달라’고 해서 2021년 12월말경 처음 만나게 됐다는 것이 이 전 위원장 측 설명이다. 당시 이 전 위원장도 김 여사를 잘 몰라 정진기언론문화재단 이사장 A 씨를 통해 연락을 취했다고 한다.
이후 이 전 위원장과 김 여사는 2021년 12월말 처음 만나게 됐고 김 여사 측이 2022년 1월 기도 모임에 초대해 준 것에 감사하다는 의미로 200만 원 상당의 스위스 화장품 브랜드 ‘라프레리’를 받았다고 한다. 두 달 뒤 윤 전 대통령은 대선에서 이겨 당선됐고 당시 150만 원 상당의 금거북이를 축하와 답례의 의미로 전달했다는 해명이다.
의견서에 따르면 이 전 위원장은 2022년 3월 30일 서울 서초구 서초동 아크로비스타의 코바나컨텐츠 사무실에서 김 여사를 만나 5돈짜리 금거북이와 “윤석열·김건희 내외분, 당선 축하드립니다. 대한민국의 행운을 빕니다”라는 내용이 담긴 축하카드를 전달했다. 이 전 위원장은 지난달 6일과 13일 특검에 참고인 신분으로 출석했을 때도 같은 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
특검은 앞서 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 김 여사 일가에 대해 압수수색하다 금고에 들어 있는 금거북이와 해당 편지를 발견한 것으로 알려졌다. 특검은 이 전 위원장이 국가교육위원장으로 선임된 2022년 9월보다 앞선 4월경 정부가 위원 선임 작업에 착수했다는 사실을 미리 인지하고 청탁성으로 금거북이를 전달했다고 의심하고 있다.
이에 대해 이 전 위원장 측은 “어떠한 부정한 청탁도 한 사실이 없다”고 맞서고 있다. 이 전 위원장이 김 여사에게 전달했다는 ‘세한도 복제본’과 ‘한지 복주머니’도 각각 가액 50만 원, 10만 원 수준에 불과하다는 입장이다.
특검은 김 여사를 11일 다시 불러 추가 조사를 진행할 방침이다. 이 전 위원장은 아직 참고인 신분인 것으로 전해졌다.
