[단독]사임한 오승걸 평가원장 “학생들 볼 면목이 없었다”

“수능 마친 날 가채점 결과 보고를 받은 뒤(영어 1등급 비율 예상치가) 너무 충격적이라 이런 사태를 예견했다.”
2026학년도 대학수학능력시험(수능) 영어 난이도 조절 실패 논란으로 10일 사임한 오승걸 한국교육과정평가원장은 사임 후 동아일보와의 통화에서 “출제기관장으로서 학생들을 볼 면목이 없어 거취를 스스로 결정했다”며 이렇게 밝혔다.
오 원장은 “(출제 과정 조사와 개선안 마련 때문에) 평가원이 어려운 상황에서 나만 나가는 게 비겁한 거 아닌가 고민했을 뿐 국민이 속상해하는데 기관장이 책임지는 모습을 보여야 한다고 생각했다”고 말했다.
오 원장은 절대평가인 영어 영역 1등급 응시자 비율이 3.11%에 그친 것과 관련해 책임을 통감한다며 사임했다. 응시자 4% 이내에 들면 1등급을 받는 상대평가 과목과 비교해도 비율이 낮아 출제를 담당한 평가원이 난이도 조절에 크게 실패했다는 비판이 잇따랐다. 역대 평가원장 12명 중 9명이 중도 사퇴했지만, 수능 난이도 조절 실패로 사임한 건 오 원장이 처음이다.
하지만 교육계에서는 오 원장의 사퇴에도 불구하고 대입 수시모집에서 수능 최저학력기준을 충족시키지 못해 탈락하고 정시모집에서도 지원에 어려움을 겪는 수험생이 큰 피해를 볼 것이라는 비판이 나온다.
● 평가원장 “학생 볼 면목 없어” 사임 평가원은 이날 “오 원장이 영어 영역 출제가 절대평가 취지에 부합하지 못해 수험생과 학부모들께 심려를 끼쳐 드리고 입시에 혼란을 일으킨 점에 대해 무거운 책임을 통감하며 금일 평가원장직을 사임했다”고 밝혔다.
오 원장은 “결국 사람이 하는 거라 아이들(수준)에 따라 출제자에 따라 난이도가 오락가락한다”며 “수능 데이터를 AI에 구축하면 출제를 신속하게 하고 오류 점검하고 정답률 예측 등을 할 수 있어서 그 작업을 내부적으로 시도하는 단계였다”고 설명했다.
오 원장은 전임 이규민 원장이 수능 모의평가에서 이른바 ‘킬러 문항(초고난도 문항)’ 논란으로 사임한 뒤 2023년 8월 중등교사 출신으로는 처음 선임됐다. 평가원장을 맡아 2024학년도 수능부터 현직 고교 교사들로 구성된 공정 수능 출제 점검단을 운영해 출제진이 만든 문항에서 ‘킬러 문항’ 포함 여부를 판단하게 했다. 이번 수능에서도 공정 수능 출제 점검단을 운영했지만, 영어 영역 1등급 비율이 상대평가인 국어와 수학보다도 낮게 나왔다.
스스로 사퇴를 결정했다고 밝혔지만, 정부 내에서는 영어 난이도 조절 실패에 대한 질책성이 아니겠느냐는 해석이 나온다. 4, 7세 고시라는 말이 나올 만큼 영어유치원(영유아 대상 영어학원) 사교육이 심각해 이를 해결하겠다고 교육부가 태스크포스(TF)까지 꾸렸지만, 절대평가인 수능 영어마저 너무 어렵게 출제돼 사교육 시장이 벌써 들썩이고 있다.
이른바 ‘평가원장 잔혹사’도 다시 회자하고 있다. 오 원장을 포함해 역대 평가원장 12명 중 9명이 임기를 마치지 못하고 물러났다. 2021년 12월 강태중 전 원장이 생명과학Ⅱ 20번 오류로 사퇴하는 등 대부분 출제 오류 때문이었다. 이 전 원장은 ‘킬러 문항을 출제하지 말라’는 대통령 지시를 2023년 6월 수능 모의평가에 반영하지 않았다는 논란이 일어 사임했다.
● 수능 출제-검토에 AI 활용 등 고려 교육부는 이달 말까지 수능 출제와 검토 전 과정 조사를 완료하고, 영어 영역 난이도 조절 실패 원인과 개선책을 발표할 방침이다. 강훈식 대통령 비서실장도 교육부와 평가원에 대책 마련을 요구했고 국무조정실 주도로 수능 관리 체계 전반 조사와 책임 규명, 제도 개선 방안을 마련하라고 당부했다.
교육 당국 고심은 크다. 절대평가라는 취지에 맞춰 영어 1등급 비율을 10% 정도로 설정해도 매년 수험생 학력 수준이 다르고 6월과 9월에 수능 모의평가에 참여하지 않고 바로 수능을 치르는 N수생 등 변수가 많아 난이도 조절이 쉽지 않기 때문이다. 이번 수능도 현장 교사들이 모두 ‘킬러 문항’이 없다고 검증했는데도 난이도 조절에 실패했다. 출제진에도 현장 교사가 45% 정도 차지해 과거보다 비율이 높다. 수능 출제에 문제가 있을 때마다 사퇴와 조사가 반복되며 ‘누가 무서워 출제하겠느냐’는 말까지 나온다.
다만 EBS 연계율을 현행(50%)보다 더 높이는 방안은 고려하지는 않을 계획이다. 교육부 관계자는 “대입과 관련된 룰을 바꾸지 않고 현 시스템 내에서 난도와 출제 오류 없이 안정적인 환경을 만드는 방안을 마련할 것”이라고 말했다.
평가원장 사임에도 불구하고 수험생들이 겪는 혼란은 잠재우기 어렵다. 서울의 고3 수험생 학부모 김모 씨는 “기껏 열심히 공부했는데 영어 난이도 조절 실패로 수시모집에서 탈락하고 정시에도 불합격해 결국 재수해야 한다고 해도 책임을 질 사람이 없다”고 했다.
