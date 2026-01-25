美미네소타서 또 연방요원 총격에 남성 사망…시위 격화될 듯

사진=트럼프 대통령 트루스소셜

그러나 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 트루스소셜을 통해 총 사진을 올리면서 “이것은 총잡이의 총이고, 장전되어 있다. (추가로 완전 장전된 탄창 두 개와 함께) 발사 준비가 된 상태다. 이게 도대체 무슨 의미인가?”라며 프레티가 총기를 소지하고 있었다는 점을 강조했다.