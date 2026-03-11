안보인다 했더니…“이란 모즈타바 공습 첫날 다리 부상, 은신중”

NYT “의식은 또렷…통신 제한된 보안시설 피신”
이란 매체 “부상당한 참전용사” 표현…간접 시인
이란의 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이(사진)가 지난달 28일 미국과 이스라엘의 첫 공습 당시 다리 등에 부상을 입고 은신 중이라고 11일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. 8일 최고지도자로 선출된 모즈타바가 아직 공개석상에 모습을 드러내지 않고 있는 것도 부상 여파란 분석이 제기된다.
NYT에 따르면 모즈타바는 공습으로 다리 등을 다쳤지만 의식은 또렷한 상태다. 현재 미국과 이스라엘의 추가 공격을 피해 통신이 제한된 보안 시설에 피신해 있다고 이란 고위 관계자가 밝혔다. 그는 아버지인 알리 하메네이 전 최고지도자, 어머니, 아내, 자녀, 여자 형제, 조카 등을 이번 공습으로 잃었다.
이란 또한 모즈타바의 부상 사실을 간접적으로 시인하고 있다. 이란 국영매체들은 모즈타바를 ‘부상당한 참전 용사’라고 표현했다. 이란의 종교단체 ‘코미테 엠다드’는 모즈타바의 최고지도자 추대 축하 성명에서 그를 참전 용사를 뜻하는 페르시아어 ‘잔바즈 장(janbaz jang)’으로 지칭했다.
AFP통신 등에 따르면 마수드 페제슈키안 이란 대통령의 아들이며 이란의 정부의 고문인 유세프도 텔레그램을 통해 “모즈타바의 부상 소식을 들었지만 그의 지인들이 ‘신의 은총으로 그가 무사하다’는 답변을 내놓았다”고 밝혔다.
도널드 트럼프 대통령은 부친과 마찬가지로 대미 강경파인 모즈타바의 최고지도자 선출에 거듭 부정적 입장을 보이고 있다. 특히 10일 폭스뉴스 인터뷰에서는 “모즈타바가 평화롭게 살 수 있다고 믿지 않는다”고 말했다. 다만 트럼프 대통령은 모즈타바와의 대화는 “가능하다”고 덧붙였다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 “하메네이의 후계자는 누구든 표적이 될 것”이라며 모즈타바 역시 제거할 수 있다는 입장을 밝혔다.
댓글 0