송파 19층 이삿짐 사다리차 ‘꽈당’…주차장·놀이터 덮쳐

송파구의 한 아파트 단지 내에서 19층으로 이삿짐을 옮기던 사다리차가 넘어지는 사고가 발생했다.
11일 온라인커뮤니티 보배드림에 따르면 이날 오전 8시 50분경 서울 송파구 한 아파트 단지 내에서 이사 작업을 진행하던 사다리차가 전도됐다.
작성자 A 씨는 “갑작스러운 굉음이 발생했다”며 “19층에서 이삿짐이 나가던 중이었던 것 같은데 다행히 (인도에) 지나다니는 사람은 없었다”며 당시 상황을 전했다. 이어 “차만 몇 대 깔렸다. 이사 가는 집은 일정이 복잡해졌을 것”이라며 “이삿짐 센터는 차량 보상 같은 게 있을진 모르겠다”고 했다.
공개된 사진을 보면, 수십m 길이로 펼쳐져 있던 사다리차가 인도와 지상 주차장을 덮쳤다. 이로 인해 단지 내 놀이터에 설치돼있던 벤치 일부가 사다리와 부딪혀 파손된 것으로 보인다. 일부 차량은 찌그러진 상태였고, 나무도 함께 쓰러져 있었다.
다행히 인명 피해는 없었다. 사고 당시 해당 차량은 아파트 19층 높이까지 사다리를 확장해 짐을 하차하던 중이었던 것으로 전해졌다.
경찰은 업체 관계자 등을 대상으로 안전 수칙 준수 여부를 포함한 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
