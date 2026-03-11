“구리 돈 된다”…교량 254곳 돌며 이름판 850개 턴 40대

최근 구리 가격이 크게 오르자 교량에 설치된 이름판을 떼어내 고물상에 팔아넘긴 40대 남성이 경찰에 적발됐다.
11일 전남 장흥경찰서는 교량에 부착된 교명판을 훔친 혐의(절도)로 40대 남성 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.
A 씨는 지난해 12월부터 약 한 달 동안 전남과 전북 지역을 돌아다니며 교량 254곳에 설치된 교명판 850여 개를 떼어낸 혐의를 받고 있다. 교명판은 교량 이름과 설계 하중 등 시설 정보를 표시한 금속판이다.
경찰 조사 결과 A 씨는 공구를 이용하면 교명판을 비교적 쉽게 분리할 수 있다는 점을 노렸다. A 씨는 CCTV가 닿지 않는 방향에 있는 교명판만 떼어낸 것으로 파악됐다.
A 씨는 훔친 교명판을 광주의 한 고물상에 팔아 약 4000만 원을 챙긴 것으로 조사됐다. 다만 교명판을 다시 제작해 설치하는 비용까지 합치면 전체 피해 규모는 약 6억원에 달할 것으로 경찰은 보고 있다.
경찰은 A씨에게서 교명판을 매입한 고물상 업체 관계자 등 6명도 업무상 과실 장물취득 등의 혐의로 입건했다.
경찰은 추가 조사를 마친 뒤 관련자들을 검찰에 넘길 예정이다.
최근 구리 가격이 급등한 점도 범행 배경으로 지목된다. 런던금속거래소(LME)에 따르면 구리 가격은 올해 1월 톤당 1만4500달러를 넘어서며 사상 최고 수준을 기록했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
