캄보디아 스캠 조직 덮쳤다…감금 피해자 구출하고 한국인 51명 검거

캄보디아 스캠 단지에서 감금돼 있던 한국인 1명이 한·캄 경찰의 합동 작전으로 구출되고, 스캠 범죄 조직에 가담한 한국인 51명이 현지에서 일제 검거됐다. 국제 스캠 조직이 집중된 시하누크빌 지역에서 한국 수사기관이 피해자 구조와 대규모 검거를 동시에 해낸 건 이례적이다.
경찰청은 10일 “한국-캄보디아 합동 ‘코리아 전담반’이 현지 경찰과 함께 감금 피해를 당한 20대 남성 1명을 구출하고, 스캠 등 범행을 벌인 한국인 혐의자 51명을 검거했다”고 밝혔다. 구조 작전은 지난 4일 112신고 접수 이후 피해자의 감금·폭행 정황이 확인되면서 긴급히 추진됐다.
● 어떻게 한·캄 경찰은 스캠 단지 내부까지 진입했나
코리아 전담반은 신고 직후 피해자의 위치를 파악하는 한편, 양국 간 최근 합의한 ‘긴급 구조 요청서’ 절차를 통해 캄보디아 경찰에 즉각 출동을 요청했다. 현지에 파견돼 있던 한국 경찰관들은 신고자 진술 확보, 주변 탐문, 정보 수집 등을 통해 피해 장소의 정확한 위치를 특정하는 동시에, 건물 내부에서 한국인 스캠 조직원 50여 명이 활동 중이라는 정황을 포착했다.
작전은 약 일주일간의 협의를 거쳐 구체화됐다. 스캠 단지 규모와 도주 가능성을 고려해 예상 탈출로를 사전 파악했고, 작전 하루 전에는 한국·캄보디아 경찰이 직접 시하누크빌 현장에 투입돼 진입 경로를 점검했다. 이후 한국 경찰관 4명, 캄보디아 경찰 9명, 경찰특공대 등 현지 수사인력 100여 명, 한국 국정원 요원 등이 동시에 투입돼 건물 1층과 주변을 봉쇄한 뒤 일제히 진입했다.
그 결과 감금 피해자 1명이 안전하게 구조됐고, 건물 내부에서 스캠 범행을 지속 중이던 한국인 혐의자 51명이 현장에서 붙잡혔다. 이번 검거는 피해자 구출과 범죄 조직 단속이 한꺼번에 이뤄졌다는 점에서 국제공조 수사의 대표 사례로 평가된다.
이재영 경찰청 국제협력관은 “앞으로도 캄보디아를 비롯한 해외 법집행기관과의 긴밀한 협력을 통해 온라인 스캠·보이스피싱과 같은 국제 조직 범죄 척결에 앞장서겠다”고 밝혔다.
