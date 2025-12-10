아파트 20층 외벽서 고공농성…“목숨 걸고 일한 노무비 달라”

노무비 지급을 요구하며 고공농성을 벌이던 50대 남성이 5시간 만에 지상으로 내려왔다.
10일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시 5분경 나주시 빛가람동의 아파트에서 “한 남성이 외벽에 매달린 채 시위한다”는 신고가 접수됐다.
당시 A 씨(52)는 20층 높이의 아파트 외벽에서 현수막과 함께 줄에 매달린 채 고공농성을 벌이고 있었다. 현수막에는 ‘B건설은 뜨거운 폭염 속에서 목숨 걸고 일한 노무비 2억3000만원(을 달라)’는 내용이 적혀 있었다.
해당 아파트의 외벽 도장 작업을 한 것으로 알려진 A 씨는 외벽 작업자들이 사용하는 방법으로 장시간 매달려 있었던 것으로 파악됐다.
현장에 출동한 경찰과 소방당국은 지상에 에어매트를 설치하고, A 씨가 안전하게 내려오도록 설득했다. 결국 A 씨는 5시간여 만인 오후 5시 56분경 지상으로 내려왔다.
경찰은 A 씨를 상대로 정확한 경위를 조사할 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0