“안귀령 ‘총구 실랑이’는 연출이었다”…前707단장 재판서 주장

지난해 12·3 비상계엄 당시 국회의사당에서 계엄군의 총구를 붙잡고 실랑이를 벌였던 안귀령 대통령실 부대변인이 이 장면을 사전에 연출했다는 증언이 나왔다. 계엄군을 제지하는 상징적 장면으로 국제적 주목을 받았던 사진이 실제로는 준비된 행동이었다는 주장이다.
이 같은 발언은 9일 서울중앙지법 형사25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 김용현 전 국방부 장관 등의 내란 중요임무 종사 혐의 속행 공판에서 제기됐다. 이날 증인으로 출석한 김현태 전 707특수임무단장(대령)은 계엄 당시 국회 봉쇄·침투 작전을 보고받던 지휘관이다.
안 부대변인은 작년 12월 국회의사당 진입 계엄군을 향해 “부끄럽지도 않냐”고 외치며 총구를 잡아 흔드는 장면으로 큰 화제를 모았다. 해당 이미지는 BBC가 선정한 ‘2024년 가장 인상적인 이미지 12’에 포함됐고, 당시 안 부대변인은 “그들을 막아야 한다는 생각뿐이었다”고 말한 바 있다.
하지만 김 전 단장은 이날 법정에서 “군인들에게 총기는 생명과 같은 것인데 갑자기 나타나 총기를 탈취하려고 했다”며 “어떻게 보면 전문가만 알 수 있는 크리티컬한 기술로 제지한 것”이라고 말했다. 그는 “연출된 상황에서 한 것이라 부대원들이 많이 억울해했다”고 주장했다.
이는 김 전 단장의 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않았다.
한편 안 부대변인은 계엄 1년을 앞둔 지난 2일 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연한 자리에서 당시 상황에 대해 “저보다 더 용감한 분들이 많이 계셨는데 제 모습만 화제가 되는 것 같아 송구스럽다”며 “위험한 일을 했다고 어머니가 아주 크게 뭐라고 하셨다”고 말하기도 했다.
안 부대변인의 행동을 둘러싼 진실 공방은 앞으로 재판과 추가 증언을 통해 더 치열하게 다뤄질 전망이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
