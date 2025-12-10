“안귀령 ‘총구 실랑이’는 연출이었다”…前707단장 재판서 주장

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 12월 10일 17시 48분

글자크기 설정

안귀령 대통령실 부대변인이 지난해 12·3 비상계엄 당시 국회의사당에서 계엄군의 총구를 붙잡고 실랑이를 벌이던 모습. 뉴시스
안귀령 대통령실 부대변인이 지난해 12·3 비상계엄 당시 국회의사당에서 계엄군의 총구를 붙잡고 실랑이를 벌이던 모습. 뉴시스
지난해 12·3 비상계엄 당시 국회의사당에서 계엄군의 총구를 붙잡고 실랑이를 벌였던 안귀령 대통령실 부대변인이 이 장면을 사전에 연출했다는 증언이 나왔다. 계엄군을 제지하는 상징적 장면으로 국제적 주목을 받았던 사진이 실제로는 준비된 행동이었다는 주장이다.

이 같은 발언은 9일 서울중앙지법 형사25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 김용현 전 국방부 장관 등의 내란 중요임무 종사 혐의 속행 공판에서 제기됐다. 이날 증인으로 출석한 김현태 전 707특수임무단장(대령)은 계엄 당시 국회 봉쇄·침투 작전을 보고받던 지휘관이다.

안 부대변인은 작년 12월 국회의사당 진입 계엄군을 향해 “부끄럽지도 않냐”고 외치며 총구를 잡아 흔드는 장면으로 큰 화제를 모았다. 해당 이미지는 BBC가 선정한 ‘2024년 가장 인상적인 이미지 12’에 포함됐고, 당시 안 부대변인은 “그들을 막아야 한다는 생각뿐이었다”고 말한 바 있다.

하지만 김 전 단장은 이날 법정에서 “군인들에게 총기는 생명과 같은 것인데 갑자기 나타나 총기를 탈취하려고 했다”며 “어떻게 보면 전문가만 알 수 있는 크리티컬한 기술로 제지한 것”이라고 말했다. 그는 “연출된 상황에서 한 것이라 부대원들이 많이 억울해했다”고 주장했다.

이는 김 전 단장의 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않았다.

한편 안 부대변인은 계엄 1년을 앞둔 지난 2일 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에 출연한 자리에서 당시 상황에 대해 “저보다 더 용감한 분들이 많이 계셨는데 제 모습만 화제가 되는 것 같아 송구스럽다”며 “위험한 일을 했다고 어머니가 아주 크게 뭐라고 하셨다”고 말하기도 했다.

안 부대변인의 행동을 둘러싼 진실 공방은 앞으로 재판과 추가 증언을 통해 더 치열하게 다뤄질 전망이다.

#안귀령#비상계엄#총기 탈취 의혹#707특임단장 증언#국회의사당 충돌#12·3 계엄#내란 혐의 공판#김용현 재판#BBC 선정 이미지#연출 논란
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스