“축의금 인플레 본격화”…카카오페이 송금, 평균 10만 원 첫 돌파

올해 모바일 송금을 통한 결혼식 축의금 평균액이 처음으로 10만 원을 넘어선 것으로 나타났다. 모바일 간편 송금이 보편화되면서 ‘축의금 물가’가 본격적으로 상승한 흐름이 데이터로 확인된 셈이다.
카카오페이는 10일 발표한 ‘2025 머니리포트’에서 올해 축의금 송금 봉투 기능을 이용한 평균 송금액이 10만 원대에 진입했다고 밝혔다. 2019년 약 5만 원 수준에 머물던 평균 축의금이 5년 만에 두 배로 오른 것으로, 결혼식 규모 변화·축의금 관행 강화·모바일 송금의 편의성 등이 맞물린 영향으로 보인다.
전체 송금 이용 규모도 꾸준히 확대됐다. 하루 동안 카카오톡에서 친구 간 오가는 송금은 약 140만 건에 이르렀으며, 일반 사용자는 한 달 평균 8번가량 송금을 주고받은 것으로 집계됐다.
송금이 가장 활발한 날은 일요일이었고, 금요일과 월요일이 뒤를 이었다. 주말 모임 비용 정산, 일주일 시작 전·후 생활비 정리 등 요일 특성이 데이터에 반영된 것으로 풀이된다.
‘머니리포트’는 카카오페이가 1년간의 송금 데이터를 분석해 발표하는 연간 사용자 보고서다. 지난해 보고서에서는 ‘송금하기’ 기능이 가장 많이 이용된 날이 어버이날인 5월 8일로 집계된 바 있다.
카카오페이는 올해 보고서를 통해 축의금 규모 변화, 송금 패턴, 요일별 이용 양상 등을 종합적으로 분석해 한국인의 송금 습관 변화를 담았다고 설명했다.
