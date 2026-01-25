5000달러 육박한 금-100달러 넘은 은…최고가 뚫고 더 오르나

23일(현지 시간) 국제 은 가격이 처음으로 온스당 100달러(약 14만5500원)를 넘으면서 사상 최고치를 경신했다. 불확실한 국제정세로 안전자산 선호 심리가 커지면서 금과 은 가격이 지속적으로 상승하는 가운데, 전문가들은 올해 상반기까지도 상승 흐름이 지속될 것으로 보고 있다.
●은 100달러 넘고, 금도 5000달러 향해
이날 미 뉴욕상품거래소에서 3월 인도분의 은 선물 가격은 전장 대비 5.15% 오른 온스당 101.33달러로 거래됐다. 사상 처음으로 100달러를 넘겼으며 장중에는 103.53달러까지 오르기도 했다. 국제 은값은 지난해 한 해 동안 150% 넘게 올랐는데, 올해 첫 거래일부터 이날까지도 40% 넘게 올랐다.
같은 날 금 선물 가격은 전 거래일 대비 1.35% 오른 온스당 4,979.70달러에 거래됐다. 금 가격은 2024년 2월 14일 기준 2000달러에 미치지 못했는데 현재는 5000달러에 육박하며 2년이 안되는 동안 2.5배로 뛰었다. 순금 1돈(3.75g)의 소비자 매입가도 100만 원을 넘었다. 25일 한국금거래소에 따르면 24일 매입가는 101만5000원, 23일에는 102만5000원으로 나타났다. 지난해 1월 53만 원이던 1돈 가격은 이달 초 90만 원까지 올랐다가 처음으로 100만 원을 돌파하며 1년만에 약 90% 가까이 올랐다.
금·은 가격이 지속적으로 오르는 배경에는 글로벌 외환시장에 대한 불확실성이 자리잡고 있다. 올해 초 도널드 트럼프 미국 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포했고, 최근에는 그린란드 병합 구상을 밝히면서 유럽 국가들에 ‘관세 위협’을 시도했다. 지정학적 리스크가 커진 상황에서, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성에 대한 신뢰 하락까지 금값 상승을 이끌고 있다. 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 상대로 해임 압박 수위를 높이는 모습을 보이면서, 글로벌 투자자들이 달러화를 대체할만한 안전자산인 금으로 투자금을 이동시키고 있다는 것이다.
●“올해 상반기까지 상승 랠리 전망”
금 가격이 급등하자 한국 금 시장도 들썩이고 있다. 국내 금 관련 상장지수펀드(ETF)로도 자금이 몰리는 상황이다. 25일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 1주간(16~22일) 국내 금 현물에 투자하는 ‘ACE KRX 금 현물’과 ‘TIGER KRX 금 현물’에 유입된 순자금은 각각 1291억 원, 554억 원으로 나타났다. ACE KRX 금 현물의 경우 지난해 11월 순자산액 3조 원을 넘었는데, 약 2개월 만에 다시 4조 원을 넘어섰다. TIGER KRX 금 현물도 이달 순자산액이 1조 원을 넘었다.
전문가들은 당분간 금과 은 가격이 계속 오를 것이라고 전망한다. 황변진 NH투자증권 연구원은 “금값은 올해 상반기까지 강세 모멘텀이 유지될 것”이라며 “통화 유동성 확대와 달러화 약세의 분위기에서 당분간 금이 글로벌 자산시장 가격 상승을 주도할 것”이라고 분석했다.
심수빈 키움증권 연구원은 “금 가격은 단기적인 조정을 거칠 수 있으나, 구조적으로 강화된 수요를 바탕으로 재차 가격이 재평가되는 흐름이 반복될 가능성이 크다”며 “향후 금 가격이 상단을 점진적으로 높여나갈 가능성이 높다”고 설명했다.
