퇴근길 날벼락…‘비상 착륙’ 소형 비행기, 차량 들이받았다

미국 플로리다주에서 소형 비행기가 고속도로에 비상 착륙을 시도하던 중 주행 중이던 차량과 충돌했다.
9일(현지 시간) 폭스뉴스 등에 따르면 전날 오후 5시 45분경 플로리다주 I-95 고속도로 남행 차선에서 비상 착륙을 시도하던 소형 비행기가 2023년형 도요타 차량과 충돌했다. 사고 당시 도로는 퇴근 시간대로 혼잡한 상황이었다.
공개된 블랙박스 영상에는 고도를 급격히 낮추던 기체가 차량의 뒷부분을 들이받은 뒤 도로 위로 미끄러지며 멈춰서는 장면이 담겼다.
기내에는 남성 조종사 1명과 남성 승객 1명이 탑승한 상태였으며, 조종사는 비행 중 엔진 이상을 감지해 관제소에 긴급 상황을 알린 뒤 비상 착륙을 시도한 것으로 전해졌다.
조종사와 승객은 모두 다치지 않았으며, 차량 운전자인 50대 여성은 경상을 입고 병원으로 이송됐다.
미국 연방항공청(FAA)은 조사를 통해 정확한 사고 원인을 규명할 예정이다.
