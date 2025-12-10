출근길 비상…코레일·철도노조 협상 결렬, 내일부터 총파업

10일 코레일 등에 따르면 전국철도노조는 이날 오전 서울 중구 코레일 본부에서 협상을 벌였지만, 타협점을 찾지 못해 30분 만에 결렬됐다. 철도노조는 예정대로 11일 오전 9시부터 총파업에 들어가기로 했다. 철도노조의 파업은 지난해 12월 이후 1년 만이다. 철도노조는 임금 인상, 성과급 정상화(기본급의 100%), 인력 충원 및 근무환경 개선 등을 요구하고 있다.
양측 협상 결렬로 당장 내일부터 철도노조의 무기한 총파업이 시작돼 시민들의 큰 불편이 예상된다. 코레일은 이에 따라 사장직무대행을 중심으로 24시간 비상대책본부를 운영하기로 했다.
우선 이용객이 많은 출퇴근 시간대 수도권 전철과 KTX 열차에 운전 경력이 있는 내부 직원 및 외부 인력 등 동원할 수 있는 자원을 투입해 열차 운행 횟수를 최대한 확보할 예정이다.
이번 파업으로 수도권 전철 운행률은 평시 대비 75.4%, KTX는 66.9%, 새마을호 59%, 무궁화호 62% 수준이다. 단, 코레일은 수도권 전철의 출근시간대에는 평시 대비 운행률을 90% 수준까지 끌어올릴 계획이다.
화물열차의 경우 수출입 화물과 산업 필수품 등 긴급 화물 위주로 수송하고 운행률은 평시 대비 21.5%로 운영한다.
파업 시 운용 인력의 경우 필수 유지인력 1만449명, 대체인력 4920명 등 총 1만5369명을 투입해 평시 인력의 62.6%를 확보한다는 계획이다. 기관사 등 대체인력은 열차 운행 경험과 비상시 대처능력을 갖춘 경력자다. 이들은 현장실무 중심의 교육을 마치고 철도안전법 및 산업안전보건법에 따른 자격 및 법정교육을 완료했다.
코레일은 열차 이용객 혼란을 막기 위해 모바일 애플리케이션(앱) ‘코레일톡’과 홈페이지(www.korail.com), 역 안내방송, 여객안내시스템(TIDS), 차내 영상장치 등에서 고객 안내를 강화할 예정이다. 운행 중지된 열차는 코레일톡과 홈페이지에서 ‘운행 중지’로 표출된다.
현재 코레일은 파업으로 운행 중지 예정인 열차 승차권에 대해서는 개별 문자메시지(SMS)와 코레일톡 푸쉬 알림을 발송하고 있다. 추가로 운행이 조정되면 실시간으로 코레일톡과 홈페이지 팝업을 업데이트하고 문자메시지를 통해 안내할 계획이다.
또 파업 기간 중 열차 운행 중지로 인해 승차권을 반환, 변경하는 소비자에게는 해당 열차의 위약금을 면제하고 운행이 중지된 열차 승차권은 따로 반환신청을 하지 않아도 일괄 전액 반환 조치될 예정이다.
댓글 0