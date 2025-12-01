[프리미엄뷰]장난감-게임 최대 40% 할인… 연말 아이 선물 걱정 끝∼

롯데마트 토이저러스, 25일까지 크리스마스 시즌 행사
레고-캐치-티니핑 등 인기 브랜드 완구 최대 40% 저렴
6만 원 이상 구매 고객에게 1만 원 상품권-할인쿠폰 증정
닌텐도 스위치 인기 타이틀 47종 최대 20% 할인 혜택
크리스마스를 2주 앞두고 연말 완구 선물 수요가 증가하고 있다. 특히 크리스마스 시즌은 완구 대목으로 알려진 어린이날 시즌을 웃도는 매출이 발생할 정도로 연중 최대 성수기로 꼽힌다.
이에 롯데마트 토이저러스는 크리스마스 시즌을 맞아 25일(목)까지 총 2000여 종의 완구를 최대 40% 할인 판매한다.
먼저 글로벌 인기 브랜드 완구 ‘레고’ 300여 종을 최대 40% 할인된 가격에 선보인다. 대표 상품으로 ‘레고 마스터 드래곤 에갈트’를 40% 할인된 5만9900원에 판매하며, ‘레고 F1 트럭과 RB20 & AMR24 F1 레이스카’는 25% 할인된 11만2400원에 내놓는다. 또한 행사 기간 레고 제품을 10만 원 이상 구매하는 고객에게는 ‘레고 리유저블 쇼퍼백’을 사은품으로 증정한다.
‘캐치! 티니핑’, ‘헬로카봇’, ‘미니특공대’ 등 주요 완구도 합리적인 가격에 판매한다. 대표적으로 ‘캐치! 티니핑6’ 신상품인 ‘다이아나핑’과 ‘이클립스핑’은 각 4만3900원에 판매하며, ‘최강공룡 미니특공대 다이노엠퍼러’는 15만9900원에 선보인다.
전자게임류 역시 풍성한 혜택으로 준비했다. ‘닌텐도 스위치2 본체’와 삼성SD카드 256GB를 동시 구매 시 2만 원 할인 혜택을 제공해 62만8000원에 판매하며, ‘스위치 1·2 인기 타이틀 47종’은 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 더불어 닌텐도 전자게임을 10만 원 이상 구매한 고객에게는 ‘닌텐도 만년 캘린더’를 증정한다.
또한 롯데마트 토이저러스는 할인 행사 외에도 다양한 추가 혜택을 마련했다. 오프라인 매장에서 6만 원 이상 행사 카드로 구매 시 롯데상품권 1만 원을 증정하고, 온라인 토이저러스몰에서 6만 원 이상 구매 고객에게는 1만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 더불어 25일(목)까지 온·오프라인 통합 경품 이벤트를 진행해 1등 당첨자에게는 ‘닌텐도 스위치2’를 증정한다. 또한 행사 기간 토이저러스 공식 SNS에서는 댓글 참여 이벤트를 진행하여 추첨을 통해 ‘토이저러스 5만 원 상품권’을 증정할 예정이다.
이 외에도 롯데마트 토이저러스는 롯데몰 광명점, 롯데프리미엄아울렛 기흥점 등 일부 매장에서 오프라인 팝업스토어를 선보인다. 롯데몰 광명점에서는 25일(목)까지 ‘레고 부티크 호텔’을 비롯한 인기 레고 제품 5종을 오프라인 매장 단독으로 할인 판매한다. 더불어 5만 원 이상 구매 고객을 대상으로 랜덤 스타트백 뽑기 이벤트를 제공하고, 팝업스토어 한편에는 고객이 직접 레고를 만들어 홀리데이 트리에 장식할 수 있는 체험 공간도 선보인다. 롯데프리미엄아울렛 기흥점에서는 18일(목)부터 24일(수)까지 ‘넘버블록스’ 체험 팝업스토어를 운영하며, 인기 제품에 대해 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 또한 7만 원 이상 구매 고객에게는 ‘역사 낱말 퍼즐’과 ‘한국사 인물책’을 사은품으로 증정하고, 주말과 크리스마스 당일에는 퍼즐 완성 챌린지 이벤트도 함께 진행할 예정이다.
이영노 롯데마트·슈퍼 TRU부문장은 “완구 수요가 가장 높아지는 크리스마스 시즌인 만큼 다양한 완구를 합리적인 가격대로 만나볼 수 있도록 이번 할인 행사를 준비했다”며 “크리스마스 시즌 동안 오프라인 팝업스토어도 선보이는 만큼 이번 연말에는 롯데마트 토이저러스에서 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.
댓글 0