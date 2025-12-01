이배용 “尹, ‘王’자 무속 논란 재우려 기독교 접근”

금거북이를 건네고 공직 임명을 청탁했다는 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 윤석열 전 대통령이 손바닥에 ‘임금 왕(王) 자’를 써서 무속 논란이 불거졌던 당시 개신교계 인연을 통해 김건희 여사를 처음 만나게 됐다고 주장했다.
10일 법조계에 따르면 이 전 위원장 측은 9일 김건희 특검(특별검사 민중기)에 제출한 의견서에서 “금거북이 전달은 개인적 관계에서 비롯된 의례적 답례이자 대통령 당선을 축하하기 위한 선물이었을 뿐”이라며 “어떤 청탁도 존재하지 않았다”라고 밝혔다.
의견서에 따르면 이 전 위원장은 ‘여성가족부 폐지’ 등 젠더 갈등 이슈가 불거졌던 2021년 9월 말경 윤 전 대통령 요청으로 처음 그를 만나게 돼 의견을 주고받았다. 한 달 뒤 윤 전 대통령은 ‘왕(王) 자 무속 논란’이 불거지자 이를 잠재우기 위해 극동방송 이사장 김장환 목사를 만났다고 한다. 이후 윤 전 대통령이 김 목사에게 김 여사와의 만남을 제안한 것으로 알려졌다.
이에 김 목사가 2006년부터 친분이 있던 이 전 위원장에게 “김 여사와 기도 모임을 진행하려고 하니 도와달라”고 요청해 김 여사와 만나게 됐다는 게 이 전 위원장 측의 설명이다.
이 전 위원장은 2022년 1월 김 여사가 기도 모임에 초대해 준 것에 감사하다는 의미로 200만 원 상당의 스위스 화장품 브랜드 ‘라프레리’를 건넸다고 했다. 이에 대한 답례 의미로 150만 원 상당의 5돈짜리 금거북이와 당선 축하 카드를 김 여사 측에 전달했다고 주장했다. 이 전 위원장은 “당선 축하드립니다. 대한민국의 행운을 빕니다”라고 적힌 축하 카드를 함께 전달했다고 했다. 이 전 위원장이 김 여사에게 전달했다는 ‘세한도 복제본’과 ‘한지 복주머니’도 각각 가액 50만 원, 10만 원 수준의 선물에 불과하다고 주장했다.
댓글 0