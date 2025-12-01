샤이니 온유도…박나래 주사이모 게이트 열리나

최근 온라인 커뮤니티에는 주사이모 이모씨가 인스타그램에 올린 온유 게시물이 퍼졌다. 온유는 사인 CD와 함께 “OO누나 말하고 는 사는 법을 가르쳐주셔서, 디딤돌이 되어주셔서 고마워요. 낯 뜨겁지만 그러면 얼굴 뒤집어 지니까 참을게요. 고마워요”라고 적었다.
이씨는 “이번 앨범 때문에 정말 고생 많이 했는데, 너무 잘나와서 누나는 기뻐”라며 “앞으로 더 더 잘 될거니깐, 열심히 하려고 너무 애쓰지도 말고 아프지도 말고 지금처럼만 하면 되는 거야. 지금도 충분히 멋진 아티스트 온유”라고 남겼다. “매형꺼까지 신경 써주는 동생”이라며 해시태그를 덧붙였다.
이씨가 인스타그램에 공개한 키 집 영상도 퍼졌다. 영상 속 이씨는 키 반려견으로 추정되는 갈색 푸들 ‘꼼데’, 회색 푸들 ‘가르송’에게 인사하고 있다. “가르송, 오랜만에 만나서 어이구~”라며 “꼼데, 너 나 가나 안 가나 지키고 있는 거지”라고 했다. 키가 MBC TV ‘나 혼자 산다’에서 공개한 집 속 거울, 화분 배치도 같았다. 지난해 12월17일엔 갈색 푸들 사진을 올리고 “꼼데야~ 10년이 넘었는데 왜 아직도 째려보는 건대? 가르송은 안 그러는데 넌 왜 그래”라고 썼다. 장소는 한남동 유엔빌리지로 태그했다.
키는 서울 한남동 유엔빌리지 고급 빌라 라테라스한남에 4년간 살았다. 2023년 11월 그룹 ‘블랙핑크’ 제니가 대출없이 50억원 전액 현금으로 매입한 곳이다. 올초 키는 한남동 스위트캐슬3로 이사했다. 소속사 SM엔터테인터는 주사이모와 연관설 관련 입장을 밝히지 않고 있는 상태다.
일각에선 ‘박나래 주사이모 게이트가 열리는 것 아니냐’고 내다봤다. 나 혼자 산다는 지난해 12월 방송한 박나래·정재형 김장 에피소드 영상 여러 편을 비공개 처리했다. 9일 유튜브 채널에서 ‘8시간 김장하고 링거 예약한 박나래·정재형’ 등의 영상을 숨겼다. 당시 정재형이 “다리 흔들리는 거 봤냐. 내일 링거 예약할 때 나도 해야 한다?”고 하자, 박나래는 “오빠 링거 같이 예약”이라고 했다.
이날 정재형 소속사 안테나는 “사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 입장을 전한다”며 “논란 중인 예능 방송분과 관련 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다. 이씨와의 친분 관계는 물론 일면식도 없다”고 해명했다.
최근 박나래는 전 매니지에게 갑질하고, ‘주사이모’로 알려진 이모씨에게 불법의료 행위를 받은 의혹이 제기됐다. 디스패치는 박나래가 일산 오피스텔에서 링거를 맞는 사진 등을 공개했다. 우울증 치료제(항우울제)를 처방없이 받아 복용했고, 2023년 나 혼자 산다 대만 촬영에도 이씨를 데려갔다. 박나래 측은 “의사 면허가 있는 것으로 알았다. 단순 영양제 주사를 맞은 것”이라는 입장이다.
이씨는 7일 인스타그램에 중국 내몽고 병원에서 의사 가운을 입고 찍은 사진을 올렸다. “12~13년 전 내몽고를 오가며 힘들게 공부했고, 내몽고 포강의과대학병원에서 내·외국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다. 한국성형센터까지 유치했다”고 썼다. 국내 의사 면허증 취득 여부는 밝히지 않았으며, SNS 계정을 삭제했다.
임현택 전 대한의사협회 회장은 박나래와 이씨를 검찰에 고발한 상태다. 공정한사회를바라는의사들의모임은 7일 “박나래 주사이모 나온 포강의대 실체는 유령 의대다. 포강의과대학은 존재하지 않는다”고 밝혔다. 대한의사협회도 8일 “의료법 제27조를 위반한 명백한 불법 무면허 의료행위”라며 “대리·비대면 처방이 금지된 향정신성 의약품 클로나제팜과 전문의약품인 트라조돈 등이 사용된 정황이 보인다. 철저한 수사·처벌이 이뤄져야 할 것”이라고 했다.
