[프리미엄뷰]‘파리 분위기’ 담은 케이크로 고급스러운 크리스마스 보내세요

보앤미 신세계 강남점 ‘크리스마스 케이크-디저트’
최고급 재료로 36시간에 걸쳐 만드는 ‘부쉬 리볼리’ 사전 예약
프랑스 전통 디저트 재해석한 미니 디저트-홀케이크 선보여
신세계푸드가 운영하는 파리지앵의 베이커리 보앤미(BO&MIE)에서 프랑스 파리의 연말 분위기를 담은 크리스마스 디저트와 케이크를 선보인다.
보앤미는 파리 현지에서 6개 매장이 운영 중인 인기 프랑스 불랑제리로 신세계푸드가 2월 신세계백화점 강남점에 국내 첫 매장을 열고 운영 중이다.
최고급 재료와 파티스리 장인 정신 담긴, 하이엔드 케이크 ‘부쉬 리볼리’ 사전 예약 판매
보앤미는 크리스마스를 맞이해 최고급 재료와 파티스리의 장인 정신이 담긴 크리스마스 케이크 ‘부쉬 리볼리’를 선보인다. 보앤미의 파티스리가 36시간에 걸쳐 섬세한 손길로 만든 하이엔드 케이크로 특별한 크리스마스를 위한 케이크이다.
이번 크리스마스를 위한 시그니처 케이크인 ‘부쉬 리볼리’ 케이크는 파리 현지 보앤미 루브르 리볼리점이 위치한 리볼리 거리를 케이크로 표현해 우아하고 세련된 디자인을 자랑한다.
발로나 초콜릿 크림, 산딸기 잼, 바나나 퓌레 등 엄선한 재료로 만든 가나슈를 층층이 쌓아 올린 다음 화이트 초콜릿으로 마감해 프리미엄 재료들의 깊은 맛을 화려한 디자인과 함께 즐길 수 있다.
‘부쉬 리볼리’는 한정 수량 판매되며 4일부터 예약 판매를 시작해 수령일 기준 5일 전 사전 예약 완료 시 구매할 수 있다. 가격은 15만2000원이다.
크리스마스 맞아 프랑스의 전통 디저트를 재해석한 디저트 및 홀케이크 함께 선보여
이와 함께 크리스마스 미니 디저트, 딸기를 활용한 홀케이크, 프랑스 파리의 무드와 헤리티지를 담은 신제품도 선보인다.
크리스마스 미니 디저트로 선보인 ‘클래식 부쉬’ 3종은 머랭에 견과류 가루를 넣어 만든 프랑스의 전통 과자 다쿠아즈를 시트로 활용했다. 쇼콜라, 라즈베리, 피스타치오 등 3가지 종류의 ‘클래식 부쉬’는 각각 헤이즐넛 무스, 라즈베리 무스, 피스타치오 무스를 채워 넣어 재료 본연의 진한 풍미를 담았다.
클래식 부쉬를 홀사이즈 원형 케이크로 만들어 낸 가나슈 초콜릿 케이크 ‘부쉬 롱드’(5만2000원), 마스카르포네 크림과 신선한 딸기를 풍성하게 올리고 사보이아르디 쿠키로 하트 모양을 연출한 프랑스 고전 디저트 ‘스트로베리 샤를로트’(6만5000원), 제철 딸기를 크리스마스 리스 모양으로 연출한 마스카르포네 생크림 케이크 ‘스트로베리 플뢰르’(4만9000원) 등 파리의 크리스마스를 경험할 수 있는 베이커리와 디저트를 다양하게 만날 수 있다.
신세계푸드는 “연말 크리스마스 시즌을 맞이해 파리 리볼리 거리의 모습을 담은 하이엔드 케이크 ‘부쉬 리볼리’와 다양한 디저트를 준비해 선보인다”며 “현지 베이커리의 품격과 감각을 담은 보앤미 크리스마스 케이크와 함께 특별한 크리스마스를 경험하길 기대한다”고 말했다.
프리미엄 델리 ‘베키아에누보 가스트로’에서는 연말 특별 ‘홀리데이 파티팩’ 선보여
신세계푸드가 신세계백화점 강남점 지하 1층 델리 코너에서 운영하는 ‘베키아에누보 가스트로(Vecchia&nuovo Gastro)’에서는 연말 특별 ‘홀리데이 파티팩’을 판매한다.
‘베키아에누보 가스트로’는 유러피안 최고급 식재료와 셰프의 레시피로 만든 30여 종의 건강 미식을 선보이는 프리미엄 델리이다.
연말 증가하는 홈파티, 모임을 위해 취향대로 파스타와 파스타 소스, 후무스, 피타브레드 등 유러피안 미식 메뉴들을 골라 담을 수 있는 ‘홀리데이 파티팩’을 4만6800원에 만날 수 있다.
