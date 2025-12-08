“조진웅, 이유도 없이 때렸다…얼음 붓고 때리기도” 다큐 감독 폭로

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 12월 8일 16시 20분

글자크기 설정

미성년 중범죄를 인정하고 은퇴한 조진웅을 두고 한 다큐 감독이 과거 폭행 피해를 주장하며 논란이 확산됐다. ⓒ News1 DB
미성년 중범죄를 인정하고 은퇴한 조진웅을 두고 한 다큐 감독이 과거 폭행 피해를 주장하며 논란이 확산됐다. ⓒ News1 DB
미성년 시절 중범죄 사실을 인정하고 은퇴를 선언한 배우 조진웅에 대해, 한 다큐멘터리 감독이 과거 폭행 피해를 주장해 논란이 확산되고 있다.

이에 대해 소속사 사람엔터테인먼트는 8일 “조진웅이 모든 연예 활동을 마치고 은퇴해 드릴 말씀이 없다”는 입장을 전했다.

“얼음 던지고 주먹질…과거 알고 나니 ‘그랬었구나’ 용서”

허철 감독은 7일 자신의 SNS에 “중학교 때 친구랑 주먹다짐을 한 이후 어른이 돼서 처음으로 누구한테 맞았다”며 당시 겪었던 사건에 대해 입을 열었다.

게시글에 따르면 사건은 2014년 모 감독의 영화 성공 기원제를 지낸 후 이동 중인 차량 안에서 발생했다. 허 감독은 “반격할 틈도 없이 일방적으로 아주 짧은 시간에 많이 맞았던 기억이 있다. 나를 때린 사람이 조진웅 배우다. 내 옆에 앉아있던 조 배우가 아무 이유도 없이 갑자기 가격했다”고 밝혔다.

허 감독은 당시를 떠올리며 “사람들이 말리자 갑자기 울기 시작했다. 당황했다. 이런 황당한 경우는 무엇인가. 난 그날 이 배우를 처음 만났고, 도무지 이해를 못 했다”고 했다.

그는 “매니저를 통해 정식으로 사과를 요구했지만 그는 사과하지 않았다. 아무 죄 없는 매니저만 내 앞에서 무릎을 꿇고 어쩔 줄 몰라했다”며 “그는 그날 밤 다른 젊은 배우에게 얼음을 붓고 때렸단다. 그것도 내가 사과하러 오길 기다리며 옆 가게에서 기다리는 와중에”라고 주장했다.

허 감독은 해당 사건으로 인해 트라우마에 시달렸다며 “며칠이 지나도 기억이 안 난다며 사과하지 않았다. 그 이후로 난 화면에서 그의 얼굴만 보이면 껐다. 자꾸 그날 그 순간이 생각나고, 분노가 치밀었다”고 토로했다.

이어 “주변 영화인들에게 하소연을 해도 모두들 ‘왜 그랬지? 허허’ 하며 넘어갔다. 그런데 오늘 그에 관한 뉴스를 봤고 그의 과거 이력을 알게 됐다. 근데 참 희한하다. 내 마음 속에서 다른 마음이 올라왔다. 처음으로 ‘그랬었구나’ 하며 용서의 마음이 올라왔다“고 고백했다.

그러면서 허 감독은 조진웅이 다시 연기 생활을 하길 바란다고 전하며 ”언젠가 다시 만나면 소주 한잔하고 나한테 뺨 한번만 맞고 쿨하게 털어내자“고 덧붙였다.

한편 조진웅은 지난 5일 미성년 시절 중범죄로 소년보호처분을 받은 사실을 인정했으며, 다음 날 연예계 은퇴를 선언했다. 조진웅을 둘러싼 추가 폭행 의혹까지 제기되면서, 은퇴 이후에도 논란은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.

#조진웅#조진웅 은퇴#조진웅 논란#소년원#소년범#허철 감독
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스