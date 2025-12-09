6·3대선, 5060 투표율 높고 20대男 낮아

이재명 대통령이 승리한 6·3 대선에서 진보 성향이 강한 50대와 60대 투표율이 높았던 것으로 나타났다. 또 보수 성향이 강한 것으로 알려진 20대 남성(이대남)보다 20대 여성(이대녀)의 투표율이 높았다.
중앙선거관리위원회는 8일 이 같은 내용이 담긴 제21대 대선 투표율 분석 결과를 발표했다. 연령대별 투표율에서는 보수 성향이 강한 70대가 87.8%로 가장 높았다. 60대(87.3%)와 50대(81.8%)가 그 뒤를 이었다. 40대(76.4%)와 30대 후반(75.1%), 30대 전반(74.9%), 20대 후반(74.0%), 20대 전반(75.1%)의 투표율은 모두 80% 미만이었다.
선거인·투표자 비율을 보면 50대는 전체 선거인 구성비에서는 19.5%였지만, 투표자 구성비에서는 20.1%를 기록했다. 60대도 선거인 구성비는 17.9%였는데 투표자 구성비는 19.7%로 집계됐다. 50대와 60대가 투표에 적극적으로 참여했다는 것. 70대도 선거인 구성비(10.0%)보다 투표자 구성비(11.1%)가 높았다.
성별로는 여성 80.3%, 남성 78.6%가 투표에 참여했다. 20∼24세 남성 투표율(72.7%)은 같은 연령대 여성(77.7%)보다 5%포인트 낮았고 25∼29세에서도 남성 투표율(69.4%)이 여성 투표율(79.0%)보다 9.6%포인트 낮은 것으로 집계됐다. 30∼34세 남성(70.8%)과 35∼39세 남성(72.3%)의 투표율은 각각 79.5%와 78.0%인 같은 연령대 여성보다 낮았다.
