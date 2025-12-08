박나래 방송활동 중단 선언…“모든 것 해결될 때까지”

최근 전 매니저 갑질 의혹, 불법 의료 행위 의혹에 휩싸인 방송인 박나래가 방송 활동 중단을 선언했다.
박나래는 8일 자신의 SNS에 “안녕하세요. 개그우먼 박나래입니다”라며 입장문을 게재했다.
그는 “지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 오해가 쌓이게 되었다”고 설명했다.
이어 “여러분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만, 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 고개 숙였다.
그러면서 “저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 밝혔다.
끝으로 그는 “그동안 저를 믿고 응원해 주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 글을 마무리했다.
박나래는 전 매니저들이 제기한 폭언, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등 갑질 의혹과 ‘주사이모’로 알려진 인물과의 불법 의료행위 의혹에 휩싸였다. 공정한사회를바라는의사들의모임(공의모)은 해당 인물이 “존재하지 않는 유령 의대 출신”이라고 주장하며 조사를 촉구했다.
논란이 확산되는 상황에서 박나래가 활동을 중단하며 책임을 강조한 만큼, 향후 사태 정리에 이목이 쏠리고 있다.
한편 박나래는 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔해 현재 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘 홈즈’ 등에 출연하고 있다. 그는 2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았고, 이듬해 백상예술대상 TV 부문 여자 예능상을 수상했다.
