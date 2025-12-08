‘강도 제압’ 나나 “아동 성폭행범이 징역 8년?…화나네요”

가수 겸 배우 나나가 아동 성범죄 판결에 대해 공개적으로 분노를 표했다.
나나는 6일 자신의 SNS에 한 기사 사진을 캡처해 게재했다.
나나가 공유한 기사에는 9세 여아를 성폭행한 혐의를 받는 60대 남성이 항소심에서 징역 8년을 선고 받았다는 내용이 담겼다.
법조계에 따르면, 대전고법 제1형사부는 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반 혐의로 기소된 67세 A 씨에게 원심과 같은 징역 8년을 선고했다. A 씨는 지난 2023년 충남 지역에서 ‘돈을 주겠다’며 9세 B 양을 자신의 차로 데려가 나가지 못하게 한 뒤 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
평소 사회적 이슈에 대한 소신 발언을 이어온 나나는 이번 사건에서도 “화가 나네요. 징역 8년? 정말입니까? 8년이요?”라며 목소리를 높이며 분노했다. 최근 나나가 직접 범죄 피해를 경험한 만큼, 그의 글은 더욱 큰 관심을 불러모으고 있다.
앞서 나나는 지난달 15일 경기 구리시 이천동 자택에 침입한 30대 남성 A 씨에게 흉기 위협을 당했다. 당시 나나와 그의 모친은 흉기를 들고 침입한 강도를 제압하는 과정에서 부상을 입었으며, 몸싸움 끝에 A 씨를 제압한 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
회복 기간을 가진 나나는 사건 발생 11일 만에 “최근 사건으로 인해 어려운 시간을 겪었으나 팬 여러분께서 보내주신 따뜻한 응원과 격려 덕분에 다시 활동을 재개하고자 한다”고 전하며 예정된 일정을 정상적으로 소화하고 있다.
