이번주 공개되는 FOMC의 기준금리 조정 여부…오라클도 실적 발표[D’s 위클리 픽]

이번 주 국내외 금융 시장에 영향을 미칠 이벤트를 미리 알아보는 동아일보 경제부의 D’s 위클리 픽입니다.
이번 주 9~10일(현지 시간)에는 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 현재 3.75∼4.00%인 정책금리(기준금리)의 조정 여부를 결정합니다. 한국 시간으로는 11일 새벽에 기준금리 발표가 있을 예정입니다.
시장에서는 미국 경제의 성장 둔화 조짐에 따라 연준이 금리를 0.25%포인트 내릴 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다. 연준이 어떤 결정을 하느냐에 따라 글로벌 금융시장에 미치는 파급효과가 클 것으로 전망됩니다. 예상대로 미국 기준금리가 0.25%포인트 더 낮아지면 한국(2.50%)과 격차는 1.25%포인트로 축소되면서 원-달러 환율 상승 압박이 줄어들 것이란 기대감이 나옵니다.
인공지능(AI) 거품론의 한가운데 서 있는 오라클의 분기 실적발표는 10일(현지 시간)로 예정돼 있습니다. 오라클이 이번에 어떤 실적은 내는지에 따라 AI 거품론의 재부상 여부가 결정될 것으로 보입니다.
최근 오라클은 회사의 신용부도스와프(CDS)로 자금이 몰리는 등 경영 상황이 녹록지 않다는 평가를 받고 있습니다. 회사 채권에 대한 일종의 보험인 CDS는 기업이 어려워질 것 같을 때 수요가 늘어납니다. AI에 가장 공격적으로 투자하는 기업 중 하나인 오라클은 자금 마련을 위해 올해 9월 180억 달러 규모의 회사채를 발행했습니다. 이를 놓고 오라클의 재정 상태에 무리가 될 정도의 과도한 수준이라는 일각의 평가가 나왔습니다. 만약 이번 발표에서 오라클의 실적이 준수하다면 이러한 우려를 불식시킬 수 있을 것입니다.
브로드컴의 분기 실적 발표도 11일(현지 시간) 나옵니다. 최근 구글의 생성형 AI인 ‘제미나이 3.0’이 성공적으로 출시되면서 브로드컴이 큰 주목을 받았습니다. 제미나이 3.0을 만들 때 구글의 자체 칩 7세대 텐서처리장치(TPU)가 사용됐는데 여기에 브로드컴의 기술력이 활용됐기 때문입니다. 미국의 또 다른 빅테크 업체 메타도 TPU를 도입할 것이라 알려지는 등 호재가 이어졌습니다. 그동안 엔비디아가 장악해 온 AI 칩 시장에 지각 변동 조짐이 보이는 것입니다. 브로드컴이 이번 실적 발표에서도 좋은 흐름을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠립니다.
한국은행은 12일 ‘11월 수출입물가지수·무역지수(잠정)’를 공개합니다. 10월 수입물가지수(2020년 수준 100)가 138.17로 9월보다 1.9% 높았습니다. 올해 1월(2.2%) 이후 9개월 만에 가장 큰 상승 폭이었습니다. 최근 원-달러 환율이 1460~1470원대의 고공행진을 벌이고 있는 만큼 수입 물가도 상승했을 것이라는 전망이 나옵니다. 수입 물가는 시차를 두고 국내 소비자물가에 영향을 미치기에 더 관심이 집중되는 발표입니다.
