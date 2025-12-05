새벽에 10m 낭떠러지 추락한 20대…4시간 만에 극적으로 발견

경북 영덕에서 인적 드문 새벽 시간에 10m 아래 낭떠러지로 추락한 20대 운전자가 약 4시간 만에 극적으로 구조당국에 발견돼 목숨을 건졌다.
5일 영덕경찰서에 따르면 이날 새벽 0시11분경 영덕군 축산면 고곡리 7번 국도에서 영해 방면으로 가던 승용차 한 대가 10m 아래 낭떠러지로 추락했다.
20대 남성 운전자 A 씨는 사고 충격으로 정신을 잃었지만, 그의 아이폰 휴대전화가 119에 긴급구조를 요청했다. A 씨의 폰은 충격을 감지한 뒤 사용자가 반응하지 않을 경우 자동으로 119에 긴급구조요청을 하는 기능이 있었다.
신고를 받고 출동한 119구조대와 경찰은 수색 인력을 투입해 A 씨를 찾아 나섰지만 정확한 위치를 특정하기 어려워 3시간 동안 난항을 겪었다.
그 사이 A 씨가 의식을 찾아 가족에게 전화를 걸었지만, 몸이 크게 다쳐 움직일 수가 없었다. 경찰은 아이폰 신고의 경우 위치값(GPS)이 최초 5분에 특정된다는 점을 감안해, 사고자가 재차 112에 신고를 하도록 유도했고, 그후 30분 만에 A 씨를 구조했다.
