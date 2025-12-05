조희대 “사법개편 그릇되면 국민에 되돌리기 어려운 피해”

조희대 대법원장이 5일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에 참석해 인사말을 하고 있다. (공동취재) 2025.12.05. 뉴시스

또 조 대법원장은 “최근 사법부를 향한 국민의 기대와 요구는 그 어느 때보다 크고 무겁다”며 “이럴 때일수록 ‘공정하고 신속한 재판을 통한 국민의 기본권 보장’이라는 헌법이 우리에게 부여한 사명을 묵묵히 수행해 내는 것만이 신뢰를 회복할 수 있는 유일한 길”이라고 했다.