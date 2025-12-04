‘현지 누나’ 파문 김남국 비서관 사의…대통령실, 사직서 수리

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 4일 15시 10분

김남국 대통령실 디지털소통비서관. 2025.08.21 뉴시스
더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표로부터 인사 청탁성 문자를 받은 뒤 “훈식이 형이랑 현지 누나에게 추천할게요”라고 답해 논란에 휩싸인 김남국 대통령실 국민디지털소통비서관이 4일 사의를 표명했다. 대통령실은 김 비서관의 사직서를 즉각 수리했다.

대통령실 대변인실은 이날 공지를 통해 “김비서관은 대통령비서실에 사직서를 제출했다”며 “사직서는 수리됐다”고 밝혔다. 김 비서관은 이날 사직서를 제출하고 오후에 열린 이재명 대통령 주재 수석보좌관 회의에도 참석하지 않은 것으로 전해졌다.

이달 2일 국회 본회의장에선 문 수석이 김 비서관에게 홍성범 전 자동차산업협회 본부장을 KAMA(한국자동차모빌리티산업협회) 회장 자리에 추천하는 내용의 문자를 보낸 장면이 포착됐다. 문 수석과 김 비서관은 중앙대 동문이자 원조 친명(친이재명)계로 불리는 ‘7인회’ 출신이다.

문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 김남국 대통령비서실 국민디지털소통비서관과 문자를 나누고 있다. 뉴스핌 제공
문 수석의 메시지에 김 비서관은 “제가 훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요”라고 답장을 보냈다. 김 비서관이 언급한 ‘형’과 ‘누나’는 강훈식 대통령비서실장과 김현지 대통령제1부속실장을 가리키는 것으로 보인다.

논란이 확산되자 대통령실은 3일 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝혔다.

정치권에서 김 부속실장의 ‘실세론’이 재부각되자 민주당은 급히 수습에 나섰다. 박상혁 원내소통수석부대표는 4일 SBS 라디오에서 “김병기 원내대표가 문 수석과 통화를 해서 엄중 경고하는 말씀을 하셨다”며 “사안을 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다. 또 “김 비서관도 경위야 어쨌든 간에 굉장히 부적절했던 것 같다”며 “경각심을 갖는 계기로 삼겠다”고 덧붙였다.

문 수석도 이날 소설네트워크서비스(SNS)에 “입이 열개라도 할 말이 없다”며 “부적절한 처신 송구하다. 앞으로 언행에 더욱 조심하겠다”고 사과했다.

#김남국#현지누나#인사청탁#강훈식#대통령실#문진석#홍성범
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
