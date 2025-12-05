“張대표, 尹사슬 벗을 골든타임 놓쳐… 이대로면 지방선거 어려워”

‘尹계엄’ 닮은 메시지에 국힘내 반발
“尹어게인 아니라 尹네버 돼야… 중도 외연확장 점점 어려워져”
현역 단체장들 집단행동 나설수도

국민의힘 장동혁 대표가 전날(3일) 12·3 비상계엄 1년을 맞아 낸 메시지에서 “비상계엄은 의회 폭거를 막기 위한 것”이라고 밝히면서 당내에서 우려와 비판의 목소리가 커지고 있다. 장 대표 취임 100일이기도 한 이날을 ‘윤 어게인(again)’ 세력과 단절하고 새출발을 하는 계기로 삼아야 한다는 당내 요구가 컸지만 장 대표가 윤석열 전 대통령의 논리를 답습한 듯한 메시지를 냈기 때문이다. 장 대표가 ‘선(先) 지지층 결집, 후(後) 중도 확장’을 내걸었지만 이른바 ‘윤의 사슬’에서 벗어나 노선을 변경할 ‘골든타임’을 놓친 것 아니냐는 우려가 나온다.

● “‘윤 어게인’ 아닌 ‘윤 네버(never)’ 돼야”

국회 법제사법위원회에 보임된 김재섭 국민의힘 의원이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 전체회의에서 인사말을 하고 있다. 2025.12.03. 뉴시스
초선 김재섭 의원은 4일 장 대표의 전날 메시지에 대해 “윤 전 대통령을 자꾸 소환하는 듯한 ‘계몽령’ 이야기는 당 대표로서 해선 안 된다”며 “윤 어게인이 아니라 ‘윤 네버(never)’가 돼야 한다”고 비판했다. 김소희 의원도 “윤 전 대통령 메시지와 너무 비슷해서 ‘큰일이다’라는 생각이 들었다. 여러모로 실망스러웠다”고 했다.

한동훈 전 대표는 이날 “국민의힘에 이제 더 이상 계엄 정당화, 윤 어게인, 계몽령은 없어야 한다”며 장 대표 메시지를 겨냥했다. 그는 “더불어민주당은 지금 국민의힘을 믿고 폭주하고 있다. 어떤 이상한 짓을 민주당에서 하더라도 이 지도부에서 ‘계엄은 정당한 거였다’는 식의 메시지가 나오는 순간 끝나버린다”고 했다.

보수 지지층 다지기에 집중한 뒤 중도 확장에 나서겠다는 지도부의 ‘집토끼 우선’ 전략에 대한 의구심도 커지고 있다. 부산·경남 지역 한 다선 의원은 “중도 확장을 아예 안 할 것이 아니라면, 시점을 늦출수록 점점 더 노선 전환이 어려워질 뿐”이라고 했다. 다른 초선 의원은 “비상계엄 1주년이 마지막 기회라고 생각했는데, 이젠 중도 확장의 ‘골든타임’이 지나버린 것은 아닐지 우려된다”고 했다.

● 張 “혁신의 형식화 거부”

당내에선 “이제는 변해야 할 때”라는 공감대가 점점 커지고 있다. 장 대표가 사과를 거부한 3일 국민의힘 의원 25명은 비상계엄 사과 및 윤 전 대통령과의 절연을 선언하는 입장문을 냈는데, 명단에 이름은 올리지 않았지만 “취지에 공감한다”고 밝힌 의원들까지 합치면 국민의힘 의원 107명 중 50명 이상이 계엄 사과 필요성에 동조하고 있는 것. 송언석 원내대표도 같은 날 원내지도부와 함께 비상계엄 사태에 대해 사과했다. 지난달 의원 단체대화방에 “새출발을 하지 않으면 주전자 속 개구리가 된다”(엄태영 의원)는 취지의 글이 올라오자 여러 의원들이 공감을 표한 것이 이러한 분위기를 보여주는 상징적인 장면이었다는 평가도 나온다.

문제는 이 같은 분위기가 직접적인 당 차원의 쇄신 움직임으로 표출될 기미는 좀처럼 보이지 않는다는 것이다. 사과문 작성을 주도한 의원들이 정책토론회와 현장방문 등 다양한 방법으로 혁신과 쇄신의 방향성을 모색한다는 방침이지만 별도의 기구 구성 등 구체적인 쇄신안 요구는 나오지 않고 있다. 국민의힘은 2023년 강서구청장 보궐선거 패배 후 인요한 혁신위원회, 지난 대선 패배 후 안철수-윤희숙 혁신위원회를 구성해 당 쇄신을 시도한 바 있다. 장 대표 역시 전날 입장문에서 “혁신의 형식화를 거부한다”고 밝히는 등 당 차원의 쇄신안 마련에 부정적인 기류를 내비쳤다.

당내에선 지방선거 국면이 본격화되는 내년 초부터 지선 출마자들을 중심으로 장 대표 체제에 대한 반발 움직임이 강해질 수 있다는 전망이 나온다. 대구시장 출신 재선 권영진 의원은 “지방선거가 다가오는데 이런 노선으로 계속 갔을 때, 수도권 충청권 후보들이 과연 이대로 가서 당선이 된다는 보장이 없을 때 가만히 있겠느냐”고 말했다. 국민의힘 관계자는 “변화 가능성이 없다고 판단하면 현역 지방자치단체장들이 단체 행동에 나설 가능성도 배제할 수 없다”고 했다. 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장은 이미 계엄 사과와 중도 확장 필요성을 공개적으로 강조하며 장 대표를 압박하고 있다.

#국민의힘#비상계엄#보수 지지층#당내 갈등#지방선거#윤 어게인#윤 네버
이지운 기자 easy@donga.com
이채완 기자 chaewani@donga.com
