임영웅, 폭설에 삽 들었다…“내 집 앞 눈은 내가 치우자”

간밤 폭설이 쏟아진 가운데 가수 임영웅이 직접 집 앞 제설 작업에 나선 모습이 공개되며 눈길을 끌고 있다. 그는 SNS를 통해 제설 현장을 담은 영상을 올리며 겨울철 안전을 당부해 팬들의 호응을 얻었다.
임영웅은 4일 자신의 SNS에 “제설작전”이라는 글과 함께 영상을 올렸다.
공개된 영상에는 패딩 점퍼와 트레이닝 바지를 입은 임영웅이 삽을 들고 눈을 치우는 모습이 담겼다. 눈을 맞으면서도 제설 작업에 집중하는 그의 모습이 시선을 사로잡았다.
그는 ”눈이 많이 오니까 눈길 운전 조심하세요“라며 당부한 뒤 ”돌아서면 쌓이고 또 돌아서면 쌓이네“라고 털어놔 웃음을 자아냈다.
이어 ”제설도 작전이다“ ”내 집 앞 눈은 내가 치우자“라고 말하며 일상 속 선한 영향력을 보여줬다.
영상을 본 팬들은 ”제설 작업도 잘한다“ ”나도 내 집 앞 눈 치워야겠다“등의 반응을 보였다.
한편 임영웅은 전국 투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’를 통해 팬들과 만나고 있다. 오는 19일~21일 광주 김대중컨벤션센터, 2026년 1월 2일~4일 대전, 1월 16일~18일 서울 고척스카이돔, 2월 6일~8일 부산에서 전국 투어 열기를 이어갈 예정이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
