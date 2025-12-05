파일 집게가 이렇게 힙할 일? 지디가 하면 패션이 된다

그룹 빅뱅 지드래곤(GD)이 샤넬 2026 공방 컬렉션 쇼에 참석해 독보적인 ‘지디룩’을 선보이며 글로벌 패션 아이콘의 존재감을 다시 한 번 입증했다. 그는 여러 시즌의 아이템을 믹스해 절제된 듯 강렬한 스타일링을 완성해 행사 현장의 시선을 집중시켰다.
● “이게 바로 지디룩의 정수”…섬세한 믹스매치
3일(한국시간) 열린 샤넬 2026 공방 컬렉션 쇼에서 지드래곤은 2026 봄·여름 레디-투-웨어 컬렉션의 룩 26번 재킷과 풀오버, 레더 벨트를 착용했다. 여기에 2025/26 가을·겨울 레디-투-웨어 선글라스와 2026 홀리데이 컬렉션 링을 매치하며 시즌을 넘나드는 강렬한 샤넬 룩을 완성했다.
여기에 지드래곤은 ‘파일 집게 모양 브로치’를 가슴에 달아 눈길을 모았다. 이 브로치는 그의 패션 브랜드 피스마이너스원 제품으로, 지드래곤 특유의 특유의 유머와 감각을 담은 포인트 아이템으로 주목받았다. 여성복까지 자연스럽게 소화해내는 그의 실루엣과 미학적 감각은 ‘지디룩’의 정체성을 더욱 공고히 했다.
● 뉴욕 지하철에서 영감 받은 샤넬 2026 공방 컬렉션
이번 컬렉션은 샤넬 패션 아티스틱 디렉터 마티유 블라지가 ‘뉴욕 지하철’의 인물·도시·에너지를 영화적 감각으로 재해석한 작품이다. 레오파드 트위드, 울 부클레 트위드, 정교한 자수 등 공방의 디테일이 곳곳에 반영돼 샤넬 특유의 세련된 감성을 강화했다. 또 코 샤넬이 뉴욕에서 받은 영감을 오마주하며, 파리와 뉴욕을 잇는 샤넬식 서브컬처 미학이 현대적으로 구현됐다는 평가다.
지드래곤은 샤넬 앰배서더로서 다양한 공식 행사에 꾸준히 참석해 브랜드 세계관을 확장하는 ‘패션 파트너’ 역할을 하고 있다. 특히 여성복까지 자연스럽게 소화하는 독보적인 피지컬로 등장할 때마다 뜨거운 화제를 불러일으키고 있다.
그는 아시아 아티스트 중 유일하게 미국 패션·문화 매체 콤플렉스(Complex)의 ‘21세기 베스트 드레서’에 선정된 바 있으며, 글로벌 무대에서도 통하는 패션 감각을 인정받아왔다.
지드래곤이 참석한 이번 쇼 영상은 샤넬 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 만나볼 수 있다.
댓글 0