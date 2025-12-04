박나래, 전 매니저들로부터 피소…‘갑질·특수상해·폭언’ 주장

코미디언 박나래가 전 매니저들로부터 ‘직장 내 괴롭힘·폭언·특수상해’ 등을 이유로 손해배상 소송을 예고받고, 부동산 가압류 신청까지 당한 사실이 알려졌다. 전 매니저들은 “사실상 24시간 대기를 강요받았고, 사적 심부름과 가족 일까지 떠맡았다”고 주장하며 법적 대응에 나섰다.
4일 디스패치 보도에 따르면 박나래의 전 매니저들은 지난 3일 서울서부지법에 부동산 가압류 신청을 제기했다. 청구 예정 금액은 약 1억 원 규모로, 손해배상 소송도 곧 이어질 것으로 알려졌다.
전 매니저들이 제기한 의혹은 크게 다섯 가지다. 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등이다. 이들은 박나래가 사적 용무를 반복적으로 지시하며 업무와 무관한 심부름을 요구했다고 주장했다. 안주·음식 심부름, 개인 파티 뒷정리, 술자리 동석 등 “사실상 24시간 대기 체제”를 강요받았다는 게 이들의 설명이다.
또 다른 매니저는 박나래의 폭언으로 인한 정신적 고통을 호소하며 “던진 술잔에 맞아 상해를 입었다”고 주장했다. 이들은 진행비 정산이 제대로 이뤄지지 않아 더는 횡포를 견디기 어려워 퇴사를 결정했다고 설명했다.
현재 박나래 측은 해당 의혹과 관련해 “법률대리인을 통해 공식 입장을 밝힐 예정”이라고 전했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지