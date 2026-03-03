李 분당자택 매수 희망자 나타나…靑 “완전히 팔린 건 아냐”

이재명 대통령의 분당 자택을 사겠다는 매수자가 나타난 것으로 3일 전해졌다.
홍익표 대통령정무수석비서관은 3일 MBC 라디오에 출연해 “완전히 팔린 것은 아니지만, (매수 희망자가) ‘내가 그 가격에 사겠다’고 하면 부동산은 (시장에서) 물건을 내린다”고 했다. 이 대통령 자택에 대한 구매 희망자가 나와 공인중개업소가 이 대통령 자택 물건을 내렸다는 뜻으로 풀이된다.
홍 정무수석은 이 대통령이 내놓은 주택 가격에 대해 “1년 전 최고가로 팔린 금액보다 더 낮은 가격에 내놓은 것”이라며 “통상 32억~33억 원에 거래되는 것 같은데, 대통령은 29억 원에 내놓은 것은 지난해 가격을 넘지 않는 선에서 판단한 것으로 본다”고 말했다.
이 대통령은 지난달 27일 경기 성남시 분당구 아파트를 매물로 내놨다. 청와대 강유정 대변인은 “이 대통령이 분당구 아파트를 부동산 매물로 내놨다”며 “부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의미다”고 했다.
이 대통령도 X(옛 트위터)에 “셋방살이 전전하다 IMF(외환위기) 때 평생 처음이자 마지막으로 산 집”이라며 “공직자로서의 책임을 다하자 싶어 판 것”이라고 했다.
