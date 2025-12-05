李대통령 “충남-대전, 모범적 통합 어떨까”

이재명 대통령이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 ‘충남의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에서 참석자들의 질문을 받고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.12.05. 뉴시스

이 대통령은 “대한민국의 생존 전략으로 지역 균형 발전이 중요하고, 그러려면 지역의 성장 발전 거점이 있어야 된다”며 “자잘하게 쪼개져 있으면 방법이 없다”고 했다. 이어 “근데 쉽지가 않다”며 “이론적으로나 이상적으로 보면 통합이 바람직하다는 건 모두가 동의하는데, 거기에 많은 이해관계들이 충돌된다”고 했다. 그러면서 “특히 그중에는 정치적 이해관계 충돌이 제일 큰 장애요인”이라며 “최근 충남, 대전 통합 논의들이 좀 있다가 법안도 일부 낸 것 같고 한데, 저는 그게 바람직하다고 생각한다”고 했다.