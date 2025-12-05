12월 3일 진짜 공휴일 되나…與의원, 지정 법안 발의

12·3 비상계엄 해제 1주년을 하루 앞둔 2일 서울 여의도 국회에서 시민들이 설치된 계엄 사진전을 보고 있다.2025.12.02. 뉴시스

앞서 12·3 비상계엄 1년을 맞은 3일 이재명 대통령은 성명에서 “빛의 혁명으로 탄생한 국민주권정부는 우리 국민의 위대한 용기와 행동을 기리기 위해 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 정할 것”이라며 “법정공휴일로 정해 국민들이 1년에 한 번쯤 이날을 회상할 수 있도록 하는 게 중요하다”고 했다.