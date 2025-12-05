강형석 농식품부 차관 직권면직… 대통령실 “부당 권한 행사”

대통령실은 강형석 농림축산식품부 차관을 직권면직 조치했다고 5일 밝혔다. 직권면직이란 국가공무원의 징계 사유가 발생했을 때 인사권자의 직권으로 공무원 신분을 박탈하는 것을 말한다. 대통령실은 구체적인 내용은 알리지 않은 채 강 차관이 부당하게 권한을 행사하고 부적절한 처신을 했다고만 전했다.
대통령실은 이날 언론 공지를 통해 “이재명 대통령은 농림축산식품부 차관이 법령을 위반한 사실을 확인하고 감찰 조사 후 직권면직 조치했다”고 했다. 이어 “앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직들의 규정 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침”이라고 했다.
강 차관은 행정고시 38회로 공직에 입문해 농식품부 농촌정책국장, 기획조적실장, 농업혁신정책실장 등을 역임했다. 이재명 정부가 출범한 지난 6월 차관에 임명된 후 약 5개월여 만에 불명예 퇴진하게 됐다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0