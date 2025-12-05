친윤 윤한홍 “똥 묻은 개가…” 장동혁 면전서 돌직구

“겨 묻은 개 비판하는 꼴
계엄 굴레 벗고 국민께 사과해야”
張대표 별다른 반응 없이 듣기만
국민의힘 윤한홍 의원은 5일 국민의힘 장동혁 대표 면전에서 “윤석열 전 대통령과의 인연, 골수 지지층의 손가락질 다 벗어던지고 계엄의 굴레를 벗어나자“며 ”계엄을 벗어던지고 그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다”고 했다. 윤 의원은 윤석열 전 대통령의 대선 행보 초기부터 핵심 친윤(친윤석열)계로 활동한 ‘원조 친윤’으로 꼽혔다. 장 대표는 윤 의원이 발언하는 동안 별다른 반응을 보이지 않은 채 무표정으로 듣기만 했다.
윤 의원은 이날 국회에서 열린 ‘혼용무도(昏庸無道) 이재명 정권 6개월 국정평가’ 회의에서 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개를 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명 정부를 비판해도 국민 마음에 다가가지 못한다. 백약이 무효”라며 이같이 말했다. 회의에는 장 대표와 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장 등 지도부가 참석했다. 윤 의원은 이재명 대통령을 언급하며 “사법·국정농단을 저지르고 대장동 항소를 포기하는 상상 밖의 행동을 해도 대통령 지지율이 60% 가까이 간다. 왜 그렇겠나. 우리가 비판할 자격을 갖추지 못했다고 판단하는 국민이 더 많기 때문”이라고 했다. 정권을 비판하면서도 자성의 목소리를 낸 것이다.
윤 의원은 이어 “계엄에 대해 잘못했다는 인식을 아직도 갖고 있지 못하다는 평가를 우리가 받고 있다”며 “(더불어)민주당과 이재명 정부는 우리가 계엄을 사과하고 윤 전 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것”이라고 했다. 이어 “몇달간 (강성 지지자들에) ‘배신자’ 소리 들어도 된다. (내년) 지방선거를 이겨서 대한민국을 살려야 할 것 아닌가”라고 했다. 그러면서 ”내란 프레임이 지긋지긋하지도 않은가“라며 “계엄 벗어던지지 못해 (민주당은) 내란 딱지로 1년을 우려먹고 있다. 이 상태로 지선에서 지면 ‘내란 딱지’는 5년 내내 간다”고 했다. 장 대표는 반응 없이 윤 의원의 발언을 경청했다.
앞서 국민의힘 소장파가 중심이 된 의원 25명은 비상계엄 1년을 맞아 이달 3일 “비상계엄은 대한민국 자유민주주의를 부정하고 짓밟은 반헌법적, 반민주적 행동이었다”면서 “당시 집권여당의 국회의원으로 책임을 통감한다”고 사과문을 발표했다. 이어 탄핵 정국에서 비상대책위원장을 맡았던 권영세 의원 등도 개별 의원 차원의 사죄 메시지를 냈다. 송언석 원내대표도 같은 날 원내 지도부 의원들과 함께 국민들에게 사과했다. 하지만 국민의힘 장동혁 의원은 당내 사과 요구에도 “비상계엄은 의회 폭거를 막기 위한 것”이라고 밝히면서 당내 우려와 비판의 목소리가 커지고 있다.
