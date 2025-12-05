전쟁기념사업회, 윤봉길 의사 현양행사 개최

전쟁기념사업회(회장 백승주, 이하 사업회)가 4일 오후 전쟁기념관 중앙홀에서 12월 호국인물로 선정된 윤봉길 의사(1908.6.21.~1932.12.19.)을 기리는 현양행사를 개최했다.
윤봉길 의사는 대한민국 임시정부의 주석인 김구에게 독립운동에 투신할 뜻을 밝히고 1932년 한인애국단에 입단했다. 같은 해 4월 29일, 윤 의사는 일본의 상하이 사변 전승기념식 행사가 열리던 상하이 훙커우 공원에서 일본군 수뇌부를 향해 폭탄을 투척했다. 이 의거로 상하이 파견 일본군 사령관 시라카와 요시노리 대장이 사망하고, 주중일본공사 시게미쓰 마모루, 일본군 9사단장 우에다 겐키치 중장 등 핵심 인물들이 중상을 입었다. 현장에서 체포된 윤 의사는 그해 12월 19일, 가나자와 육군 형무소에서 순국했다.
이날 현양행사에는 유족대표로 참석한 윤 의사의 친손녀 윤주경 FITI시험연구원장(제21대 국회의원)과 함께 이규중 광복회 부회장, 김희곤 대한민국임시정부기념관장, 김학준 매헌연구원장, 이성섭 매헌윤봉길의사기념사업회 상임이사 등이 자리했다.
윤주경 원장은 “광복 80주년에 할아버지가 호국인물로 선정되어 더욱 뜻깊다”며, “할아버지는 국가에게 무언가를 바라기보다는 스스로 국가를 위해 무엇을 할 수 있는지를 찾고 직접 실천하신 분”이라며, “현대를 살아가는 우리도 국가와 이웃을 위해 작은 것이라도 실천할 수 있기를 바란다”고 말했다.
댓글 0