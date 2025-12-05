조진웅, 중범죄 연루 소년범 출신 의혹…소속사 “사실 확인중”

배우 조진웅(본명 조원준)이 고교 시절 소년범으로 보호처분을 받았다는 의혹 보도에 대해 소속사가 사실을 확인 중이라고 5일 밝혔다.
이날 조진웅의 소속사 사람엔터테인먼트는 “(해당 보도에 대해) 사실관계를 확인 중”이라는 입장을 밝혔다.
앞서 이날 디스패치는 조진웅이 고교 시절 성폭행, 절도 등의 범죄를 저질러 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다고 보도했다. 해당 보도에는 조진웅이 고등학교 2학년 때 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 강도, 강간 혐의로 형사 재판을 받았다는 내용도 있었다.
해당 의혹을 제보한 제보자들은 디스패치에 조진웅이 성인이 된 이후에도 폭행 및 음주운전을 저질러 전과가 있으며 면허 취소 처분도 받았다고 밝힌 것으로 전해졌다.
조진웅은 2004년 영화 ‘말죽거리 잔혹사’에서 단역으로 데뷔했다. 이후 영화 ‘암살’, ‘범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대’, 드라마 ‘시그널’ 등에 출연했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
