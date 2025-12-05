홍준표 “尹, 그 정도일 줄은 몰랐다…정권 넘긴 건 국힘”

홍준표 전 대구시장이 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포와 이후 국민의힘의 대응을 강하게 비판했다.
홍 전 시장은 4일 ‘계엄 1년’을 맞아 자신의 페이스북에 글을 올리고, 당시 비상계엄 사태와 보수진영의 대응을 되짚었다.
그는 비상계엄 발표가 나던 당시를 회상하며 “계엄 사유도 안 되는데 뜬금없었고, 야당이 절대 다수인 상황에서 국회가 계엄 해제 요구권을 의결하면 한여름밤의 꿈이 될 텐데 수습을 어떻게 하려 했나 생각했다”고 말문을 열었다.
이어 “대구시는 그날 간부회의 소집도 없었고 평온한 밤을 보냈다”면서 “장난으로 하는 계엄도 아닐 텐데 어찌 저렇게 분별 없이 행사할 수 있나”라고 회상했다.
홍 전 시장은 윤 전 대통령을 겨냥한 비판도 이어갔다. 그는 “(윤 전 대통령은)의회 폭거에 맞선 계엄이었다고 강변했지만, 대화와 타협으로 나라를 이끌지 못한 정치적 책임은 대통령과 여당의 몫이었다”며 “정치력 없는 대통령이라고 걱정했지만 그 정도일 줄은 미처 몰랐다”고 말했다.
계엄 이후 국민의힘의 대응과 전략의 문제에 대해서도 언급했다. 그는 국민의힘에게 “이번 대선도 올바른 경선을 했다면 이재명 정권을 막을 수 있었는데, 한덕수를 내세운 경선 사기로 정권을 이재명에게 헌납했다”고 주장했으며, “지난해 4월 경선 사기가 반복되면 보수진영에 ‘빙하기(ICE AGE)’가 올 것이라고 경고한 바 있다”고 자신의 기존 견해를 다시 언급했다.
그는 이어 “박근혜 국정농단 프레임보다 더 심한 ‘내란 프레임’이 한국 보수에 덮칠 것이라고 예측했다”며 “하지만 지금 와서 내부 단결을 외쳐도 구심점 없는 공허한 메아리에 불과하다”고 말했다.
홍 전 시장은 국민의힘을 향해 “그 당은 이념집단이 아닌 이익집단으로 변질됐다”고 지적하며 “사이비 보수를 걷어내고 정통 보수주의로 돌아가야 회생의 길이 열린다”고 조언하기도 했다.
